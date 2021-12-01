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    Церковні свята у грудні 2021 року: календар на кожен день

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    19 грудня&nbsp;&ndash; Святителя Миколая Чудотворця - Церковні свята у грудні 2021 року: календар на кожен день
    19 грудня – Святителя Миколая Чудотворця
    фото з відкритих джерел

    У православному календарі на грудень буде кілька церковних свят

    У першому місяці зими православна церква відзначатиме кілька важливих дат і незамінних у народі свят як введення до храму Пресвятої Богородиці та день святого Миколая.

    Також у християн триває Різдвяний піст 2021 року, який триватиме 40 днів і закінчиться у 2022 році святом Різдва Христового, 7 січня.

    Крім того, віруючі західного обряду 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове, і хоча це не православне свято, завдяки йому в українців буде додатковий вихідний.

    Далі дивіться православний календар на грудень 2021 року, де вказано дні посту та важливі дати.

    Православні церковні свята у грудні 2021 року

    1 грудня 2021 року, середа
    • Мучеників Романа та Платона.

    2 грудня 2021 року, четвер

    • Пророка Авдія (з 12-ти).
    • Мученика Варлаама.
    • Преподобного Варлаама, ігумена Печерського.

    3 грудня 2021 року, п'ятниця

    • Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
    • Преподобного Григорія Декаполіта.
    • Святителя Прокла Константинопольського, патріарха.

    4 грудня 2021 року, субота

    • Введення в храм Пресвятої Богородиці.

    5 грудня 2021 року, неділя

    • Посвята Вступ.
    • Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.

    6 грудня 2021 року, понеділок

    • Святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.
    • Святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.

    7 грудня 2021 року, вівторок

    • Великомученика Меркурія.
    • Великомучениці Катерини.

    8 грудня 2021 року, середа

    • Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.
    • Священномучеників Климента, папи Римського, та Петра I Олександрійського, архієпископа.

    9 грудня 2021 року, четвер

    • Преподобного Аліпія Стовпника.
    • Освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця у Києві.

    10 грудня 2021 року, п'ятниця

    • Ікони Божої Матері, що зветься «Знамення».

    11 грудня 2021 року, субота

    • Преподобномученика Стефана Нового.
    • Мученика Іринарха Севастійського та святих семи дружин.

    12 грудня 2021 року, неділя

    • Мученика Парамона Віфінського та з ним 370 мучеників.
    • Мученика Філумена Анкірського.

    13 грудня 2021 року, понеділок

    • Апостола Андрія Первозванного.

    14 грудня 2021 року, вівторок

    • Пророка Наума.
    • Праведного Філарета Милостивого.

    15 грудня 2021 року, середа

    • Пророка Авакума.
    • Преподобних Опанасів, самітників Печерських.
    • Мучениці Міропії Хіоської.
    16 грудня 2021 року, четвер
    • Пророк Софонії.
    • Преподобного Сави, ігумена Сторожевського, Звенигородського чудотворця.

    17 грудня 2021 року, п'ятниця

    • Великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.
    • Преподобного Іоанна Дамаскіна.

    18 грудня 2021 року, субота

    • Преподобного Сави Освяченого.

    19 грудня 2021 року, неділя

    • Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.

    20 грудня 2021 року, понеділок

    • Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.
    • Преподобного Ніла Столобенського.
    • Преподобного Антонія Сійського, ієромонаха.

    21 грудня 2021 року, вівторок

    • Преподобного Патапія Фівського.
    • Преподобного Кирила Челмогорського.

    22 грудня 2021 року, середа

    • Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

    23 грудня 2021 року, четвер

    • Святителя Йоасафа, єпископа Білгородського.
    • Мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.

    24 грудня 2021 року, п'ятниця

    • Преподобного Данила Стовпника.
    • Преподобного Никона Сухого, Печерського.

    25 грудня 2021 року, субота

    • Святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця.
    • Преподобного Ферапонта Монзенського.

    26 грудня 2021 року, неділя

    • Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.
    • Преподобного Аркадія Вяземського та Новоторзького.
    • Преподобного Мардарія, самітника Печерського.

    27 грудня 2021 року, понеділок

    • Мучеників Фірса, Левкія та Каллініка.
    • Мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха.

    28 грудня 2021 року, вівторок

    • Собор Кримських святих

    29 грудня 2021 року, середа

    • Пророка Аггея.
    • Преподобної Софії Суздальської.

    30 грудня 2021 року, четвер

    • Пророка Даниїла та мучеників Ананії, Азарії та Мисаїла.

    31 грудня 2021 року, п'ятниця

    • Мучеників Севастіана Медіоланського та дружини його.
    • Уславлення праведного Симеона Верхотурського.
    Теги: церква свята православна церква
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    Церковні свята у грудні 2021 року: календар на кожен день