Церковні свята у грудні 2021 року: календар на кожен день

У православному календарі на грудень буде кілька церковних свят

У першому місяці зими православна церква відзначатиме кілька важливих дат і незамінних у народі свят як введення до храму Пресвятої Богородиці та день святого Миколая.

Також у християн триває Різдвяний піст 2021 року, який триватиме 40 днів і закінчиться у 2022 році святом Різдва Христового, 7 січня.

Крім того, віруючі західного обряду 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове, і хоча це не православне свято, завдяки йому в українців буде додатковий вихідний.

Далі дивіться православний календар на грудень 2021 року, де вказано дні посту та важливі дати.

Православні церковні свята у грудні 2021 року

Мучеників Романа та Платона.

2 грудня 2021 року, четвер

Пророка Авдія (з 12-ти).

Мученика Варлаама.

Преподобного Варлаама, ігумена Печерського.

3 грудня 2021 року, п'ятниця

Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Преподобного Григорія Декаполіта.

Святителя Прокла Константинопольського, патріарха.

4 грудня 2021 року, субота

Введення в храм Пресвятої Богородиці.

5 грудня 2021 року, неділя

Посвята Вступ.

Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.

6 грудня 2021 року, понеділок

Святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.

Святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.

7 грудня 2021 року, вівторок

Великомученика Меркурія.

Великомучениці Катерини.

8 грудня 2021 року, середа

Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Священномучеників Климента, папи Римського, та Петра I Олександрійського, архієпископа.

9 грудня 2021 року, четвер

Преподобного Аліпія Стовпника.

Освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця у Києві.

10 грудня 2021 року, п'ятниця

Ікони Божої Матері, що зветься «Знамення».

11 грудня 2021 року, субота

Преподобномученика Стефана Нового.

Мученика Іринарха Севастійського та святих семи дружин.

12 грудня 2021 року, неділя

Мученика Парамона Віфінського та з ним 370 мучеників.

Мученика Філумена Анкірського.

13 грудня 2021 року, понеділок

Апостола Андрія Первозванного.

14 грудня 2021 року, вівторок

Пророка Наума.

Праведного Філарета Милостивого.

15 грудня 2021 року, середа

Пророка Авакума.

Преподобних Опанасів, самітників Печерських.

Мучениці Міропії Хіоської.

Пророк Софонії.

Преподобного Сави, ігумена Сторожевського, Звенигородського чудотворця.

17 грудня 2021 року, п'ятниця

Великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.

Преподобного Іоанна Дамаскіна.

18 грудня 2021 року, субота

Преподобного Сави Освяченого.

19 грудня 2021 року, неділя

Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.

20 грудня 2021 року, понеділок

Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.

Преподобного Ніла Столобенського.

Преподобного Антонія Сійського, ієромонаха.

21 грудня 2021 року, вівторок

Преподобного Патапія Фівського.

Преподобного Кирила Челмогорського.

22 грудня 2021 року, середа

Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

23 грудня 2021 року, четвер

Святителя Йоасафа, єпископа Білгородського.

Мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.

24 грудня 2021 року, п'ятниця

Преподобного Данила Стовпника.

Преподобного Никона Сухого, Печерського.

25 грудня 2021 року, субота

Святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця.

Преподобного Ферапонта Монзенського.

26 грудня 2021 року, неділя

Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.

Преподобного Аркадія Вяземського та Новоторзького.

Преподобного Мардарія, самітника Печерського.

27 грудня 2021 року, понеділок

Мучеників Фірса, Левкія та Каллініка.

Мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха.

28 грудня 2021 року, вівторок

Собор Кримських святих

29 грудня 2021 року, середа

Пророка Аггея.

Преподобної Софії Суздальської.

30 грудня 2021 року, четвер

Пророка Даниїла та мучеників Ананії, Азарії та Мисаїла.

31 грудня 2021 року, п'ятниця