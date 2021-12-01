Церковні свята у грудні 2021 року: календар на кожен день
У православному календарі на грудень буде кілька церковних свят
У першому місяці зими православна церква відзначатиме кілька важливих дат і незамінних у народі свят як введення до храму Пресвятої Богородиці та день святого Миколая.
Також у християн триває Різдвяний піст 2021 року, який триватиме 40 днів і закінчиться у 2022 році святом Різдва Христового, 7 січня.
Крім того, віруючі західного обряду 25 грудня святкуватимуть Різдво Христове, і хоча це не православне свято, завдяки йому в українців буде додатковий вихідний.
Далі дивіться православний календар на грудень 2021 року, де вказано дні посту та важливі дати.
Православні церковні свята у грудні 2021 року1 грудня 2021 року, середа
- Мучеників Романа та Платона.
2 грудня 2021 року, четвер
- Пророка Авдія (з 12-ти).
- Мученика Варлаама.
- Преподобного Варлаама, ігумена Печерського.
3 грудня 2021 року, п'ятниця
- Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- Преподобного Григорія Декаполіта.
- Святителя Прокла Константинопольського, патріарха.
4 грудня 2021 року, субота
- Введення в храм Пресвятої Богородиці.
5 грудня 2021 року, неділя
- Посвята Вступ.
- Апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архипа.
6 грудня 2021 року, понеділок
- Святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.
- Святителя Григорія, єпископа Акрагантійського.
7 грудня 2021 року, вівторок
- Великомученика Меркурія.
- Великомучениці Катерини.
8 грудня 2021 року, середа
- Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- Священномучеників Климента, папи Римського, та Петра I Олександрійського, архієпископа.
9 грудня 2021 року, четвер
- Преподобного Аліпія Стовпника.
- Освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця у Києві.
10 грудня 2021 року, п'ятниця
- Ікони Божої Матері, що зветься «Знамення».
11 грудня 2021 року, субота
- Преподобномученика Стефана Нового.
- Мученика Іринарха Севастійського та святих семи дружин.
12 грудня 2021 року, неділя
- Мученика Парамона Віфінського та з ним 370 мучеників.
- Мученика Філумена Анкірського.
13 грудня 2021 року, понеділок
- Апостола Андрія Первозванного.
14 грудня 2021 року, вівторок
- Пророка Наума.
- Праведного Філарета Милостивого.
15 грудня 2021 року, середа
- Пророка Авакума.
- Преподобних Опанасів, самітників Печерських.
- Мучениці Міропії Хіоської.
- Пророк Софонії.
- Преподобного Сави, ігумена Сторожевського, Звенигородського чудотворця.
17 грудня 2021 року, п'ятниця
- Великомучениці Варвари та мучениці Іуліанії.
- Преподобного Іоанна Дамаскіна.
18 грудня 2021 року, субота
- Преподобного Сави Освяченого.
19 грудня 2021 року, неділя
- Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, Чудотворця.
20 грудня 2021 року, понеділок
- Святителя Амвросія, єпископа Медіоланського.
- Преподобного Ніла Столобенського.
- Преподобного Антонія Сійського, ієромонаха.
21 грудня 2021 року, вівторок
- Преподобного Патапія Фівського.
- Преподобного Кирила Челмогорського.
22 грудня 2021 року, середа
- Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
23 грудня 2021 року, четвер
- Святителя Йоасафа, єпископа Білгородського.
- Мучеників Міни, Єрмогена та Євграфа.
24 грудня 2021 року, п'ятниця
- Преподобного Данила Стовпника.
- Преподобного Никона Сухого, Печерського.
25 грудня 2021 року, субота
- Святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця.
- Преподобного Ферапонта Монзенського.
26 грудня 2021 року, неділя
- Мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста.
- Преподобного Аркадія Вяземського та Новоторзького.
- Преподобного Мардарія, самітника Печерського.
27 грудня 2021 року, понеділок
- Мучеників Фірса, Левкія та Каллініка.
- Мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха.
28 грудня 2021 року, вівторок
- Собор Кримських святих
29 грудня 2021 року, середа
- Пророка Аггея.
- Преподобної Софії Суздальської.
30 грудня 2021 року, четвер
- Пророка Даниїла та мучеників Ананії, Азарії та Мисаїла.
31 грудня 2021 року, п'ятниця
- Мучеників Севастіана Медіоланського та дружини його.
- Уславлення праведного Симеона Верхотурського.