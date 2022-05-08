8 травня: у світі відзначають День пам'яті та примирення

У світі відзначаються перший День пам'яті і примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни

Жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець

У неділю, 8 травня, в Україні, як і в багатьох інших країнах Європи, відзначають День пам'яті та примирення. Цей день символізує перемогу над нацизмом і присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

Так, саме 8 травня є річницею капітуляції нацистської Німеччини. 2015 року День пам'яті був встановлений як державне свято в Україні.

День пам'яті та примирення присвячений пам'яті жертв Другої світової війни

8 травня 1945 року в Берліні Антигітлерівська коаліція офіційно ухвалила «Акт про беззастережну капітуляцію» нацистської Німеччини. Напередодні, 7 травня, акт підписав начальник оперативного управління Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль.

З цієї нагоди 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США відбулися урочисті заходи, присвячені перемозі над нацизмом.

22 листопада 2004 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН до 60-річчя закінчення Другої світової війни 8 й 9 травня були проголошені Днями пам'яті та примирення, присвяченими пам'яті жертв цієї війни.

Більшість країн світу святкують День перемоги над нацизмом 8 травня (офіційна назва свята – «День перемоги в Європі»), а країни колишнього СРСР – у більшості випадків днем пізніше, 9 травня.

День пам'яті та примирення в Україні: у чому суть свята

Жертвою Другої світової війни став кожен п'ятий українець. Військові втрати України становили 2,5 мільйона осіб, ще 5,5 мільйона осіб загиблих – військовополонені і мирне населення. Від кількості загальних втрат СРСР це становить 40−44%.

9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років», у результаті чого День пам'яті було встановлено як державне свято.

Так Україна почала нову традицію святкування 8 й 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення. Цей день встановлений для «поваги подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, висловлювання поваги всім борцям проти нацизму, увічнення пам'яті про загиблих».

Символом Дня пам'яті та примирення є червоний мак. Його графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку, зображено квітку, з іншого, – кривавий слід від кулі.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні та під час 8-9 травня особливо поважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.