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    Луганщина: російські вбивці накрили «Градом» Привілля, загинули двоє дітей

    Росіяни регулярно обстрілюють міста Луганщини - Луганщина: російські вбивці накрили «Градом» Привілля, загинули двоє дітей
    Росіяни регулярно обстрілюють міста Луганщини
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення

    Російські вбивці накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «По обіді з «градів» було обстріляно житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування «Луганськ-1» вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення», – написав Гайдай.

    Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Він повідомив, що на місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше. Начальник ОВА також закликав людей евакуюватися.

    Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

    Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії, зруйновані багато житлових будинків, об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, пошкоджено всі лікарні.

    За словами керівника Луганської ОВА, у регіоні залишилося приблизно 50 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

    Нагадаємо, на Луганщині ворог обстрілював лікарню та багатоповерхівки (фото).

    Також Сєвєродонецьк оточений російськими військами та колаборантами.

    Як повідомлялося, Росія готує великий наступ на Луганщині .

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл АЗС Україна жінка окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: російські вбивці накрили «Градом» Привілля, загинули двоє дітей