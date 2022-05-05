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    Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України – МВС

    Російський диктатор&nbsp;Путін готує на 9 травня важливу заяву - Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України – МВС
    Російський диктатор Путін готує на 9 травня важливу заяву
    фото з відкритих джерел

    Зараз питання щодо нових заяв Путіна вирішується у Кремлі

    Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що на 9 травня Володимир Путін може заявити про анексію Донецької та Луганської та Херсонської областей. Про це Денисенко повідомив під час телемарафону.

    За його словами, у Кремлі зараз є дві партії, де одна говорить Путіну про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій.

    «Одна говорить про те, що треба на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, і навіть Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані на Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що у разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів», – сказав він.

    Денисенко зазначив, що у ці дні буде вирішуватися, чи зробить заяву Путін про те, що після того, як задачі будуть виконані, він приєднає ці території. Зокрема, це може бути ключовий посил Путіна на 9 травня.

    «Говорити про те, що він отримає якісь серйозні здобутки до 9 травня, зараз не доводиться взагалі. На мою думку, 51 на 49 він слухає першу партію», – додав радник.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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    Теги: розвідка росія МВС окупанти анексія війна путін Україна окупація радник Вадим Денисенко #stoprussia
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    Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України – МВС