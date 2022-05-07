Королева Іспанії у сукні за €50 потрапила в курйозну ситуацію (фото)
Прикрість трапилася, коли Її Величність вручала нагороду
Королева Іспанії Летиція потрапила в курйозну ситуацію. Її Величність вручала нагороду професорці цивільного права університету Севільї Інмакуладе Вівас. Кумедно, що і королева, і сеньйора Вівас були одягнені абсолютно однаково: у чорно-білу сукню від Мango за €50. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.
Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць – трагедія. Однак королеву це тільки потішило, і вона із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою.
Нагадаємо, місто Фуентес-де-Андалусія, що у іспанській провінції Севілья, тимчасово змінило назву. Зокрема, у знак солідарності з нашою країною воно називатиметься «Україна».
Влада містечка ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні.
Також місто готове прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток в Іспанії, тікаючи від війни.