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    Королева Іспанії у сукні за €50 потрапила в курйозну ситуацію (фото)

    Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць &ndash; трагедія, однак королеву це тільки потішило - Королева Іспанії у сукні за €50 потрапила в курйозну ситуацію (фото)
    Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць – трагедія, однак королеву це тільки потішило
    фото з відкритих джерел

    Прикрість трапилася, коли Її Величність вручала нагороду

    Королева Іспанії Летиція потрапила в курйозну ситуацію. Її Величність вручала нагороду професорці цивільного права університету Севільї Інмакуладе Вівас. Кумедно, що і королева, і сеньйора Вівас були одягнені абсолютно однаково: у чорно-білу сукню від Мango за €50. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

    Королева із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою. Фото з відкритих джерел
    Королева із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою. Фото з відкритих джерел

    Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць – трагедія. Однак королеву це тільки потішило, і вона із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою.

    Нагадаємо, місто Фуентес-де-Андалусія, що у іспанській провінції Севілья, тимчасово змінило назву. Зокрема, у знак солідарності з нашою країною воно називатиметься «Україна».

    Влада містечка ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні.

    Також місто готове прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток в Іспанії, тікаючи від війни.

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    Теги: трагедія росія окупанти ЗМІ геноцид акція війна корабель Україна місто влада окупація #stoprussia
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    Королева Іспанії у сукні за €50 потрапила в курйозну ситуацію (фото)