Королева Іспанії у сукні за €50 потрапила в курйозну ситуацію (фото)

Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць – трагедія, однак королеву це тільки потішило

Прикрість трапилася, коли Її Величність вручала нагороду

Королева Іспанії Летиція потрапила в курйозну ситуацію. Її Величність вручала нагороду професорці цивільного права університету Севільї Інмакуладе Вівас. Кумедно, що і королева, і сеньйора Вівас були одягнені абсолютно однаково: у чорно-білу сукню від Мango за €50. Про це повідомляють іспанські ЗМІ.

Королева із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою. Фото з відкритих джерел

Потрапити у подібну ситуацію для світських левиць – трагедія. Однак королеву це тільки потішило, і вона із задоволенням фотографувалася поруч із професоркою.

Нагадаємо, місто Фуентес-де-Андалусія, що у іспанській провінції Севілья, тимчасово змінило назву. Зокрема, у знак солідарності з нашою країною воно називатиметься «Україна».

Влада містечка ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні.

Також місто готове прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток в Іспанії, тікаючи від війни.

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