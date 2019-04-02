Адвокат Мартиненка стверджує, що НАБУ фальсифікувало справу «Східного ГЗК» руками приватної фірми



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НАБУ звернулось до державних аудиторів, але вони двічі відповіли, що збитків по роботі «Східного ГЗК» нема, - Бойко

У звинуваченнях НАБУ щодо Миколи Мартиненка відсутні будь-які збитки для держави, - адвокат

Національне антикорупційне бюро України фальсифікувало фігурування Миколи Мартиненка та збитки «Східного гірничо-збагачувального комбінату» за допомогою сумнівної приватної фірми. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомила прес-служба екс-депутата.

За словами адвоката, в звинуваченнях НАБУ щодо Миколи Мартиненка відсутні будь-які збитки для держави. «НАБУ сфабрикувало звинувачення за допомогою сумнівної приватної фірми, що навіть не пройшла перевірку якості послуг. Причому в темі постачання уранової сировини НАБУ придумало абсурдне формулювання», – сказав Бойко.

«Спочатку НАБУ звернулось до державних аудиторів. Але вони двічі відповіли, що збитків по роботі «Східного ГЗК» не має. Тобто, справу треба було закривати. Проте НАБУ йде в приватну фірму «Профі-сервіс», що малює для НАБУ те, що вони хотіли почути. Фірма придумала «ноу-хау» в судових експертизах – визначення «втрачені активи» - і на ньому будується все звинувачення. Якщо і є десь втрачені активи, то лише у зв'язку з захопленням Криму російськими окупантами. Тут же - це абсурд, будь-який платіж можна назвати «втраченим активом», - наголосив адвокат.

«Однак лояльні до НАБУ експерти з державного інституту це підмахнули, - сказав Петро Бойко. - Але збитків все одно не було, як того вимагає закон для звинувачення. Тому НАБУ пішло на підміну понять і процесуальне шахрайство. Інакше розпіарену справу довелось би закривати ще на етапі слідства», - відзначив адвокат.

За його словами, розгляд в суді показав, що «справа Мартиненка» сфальшована від початку до кінця. «Тому очікуємо нових інформаційних атак. НАБУ буде намагатись дискредитувати експертизи з боку захисту», - сказав адвокат.

Прес-служба Мартиненка також наголосила на політичній заангажованості НАБУ. «Директор НАБУ кілька років піарився на фейковій справі, а тепер Ситник сподівається втекти від кримінальної відповідальності і отримати депутатський імунітет. Але йому доведеться відповідати перед законом за всі зловживання», - заявили у екс-депутата.