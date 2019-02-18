Холодницький подав до суду заяву щодо відводу прокурора у справі Мартиненка



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Керівник САП Назар Холодницький подав заяву до суду про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали суду від 27 вересня 2018 року

У Шевченківському суді Києва завтра відбудеться чергове судове засідання у справі Мартиненка

У Шевченківському районному суді Києва 19 лютого відбудеться чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення екс-нардепа Миколи Мартиненка та інших осіб у заволодінні коштами державного підприємства НЕК «Енергоатом» та за фактом заволодіння коштами ДП "СхідГЗК". Про це повідомляє прес-служба САП на сторінці у Facebook.

Як зазначається, керівник САП Назар Холодницький подав заяву до суду про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали суду від 27 вересня 2018 року у вказаному провадженні, якою задоволено заяву адвоката Петра Бойка про відвід прокурора САП Андрія Перова.

«Враховуючи, що єдиним мотивом відведення прокурора було рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке визнано протиправним та скасовано постановою Великої Палати Верховного Суду від 22 січня 2019 року, нововиявлені обставини, а саме незаконність вказаного рішення та відсутність підстав для відводу, що існували на момент прийняття рішення і на яких наголошували прокурори у судовому засіданні, знайшли своє відображення у остаточному судовому рішенні, яке оскарженню не підлягає», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на початку серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції повернути на доопрацювання прокурорам справу Миколи Мартиненка. Крім Мартиненка обвинувальний акт стосується ще п'ятьох фігурантів. Це керівник ВАТ ОГХК Руслан Журило, гендиректор ДП "Східний ГЗК" Олександр Сорокін, перший заступник голови "Нафтогазу" Сергій Перелому, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець і керівник дочірнього підприємства "Атомкомплект" у складі "Енергоатому" Валерій Васильків.

У жовтні минулого року у Шевченківському районному суді міста Києва зачитали обвинувальний акт у справі Мартиненка.

11 лютого за участі прокурорів САП в Шевченківському районному суді міста Києва відбулось чергове судове засідання з розгляду конкурсних торгів ДП "НАЕК Енергоатом" щодо закупівлі устаткування на українські АЕС.