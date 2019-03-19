Адвокат Мартиненка стверджує, що НАБУ сфальшувало збитки у «справі Мартиненка» щодо СхідГЗК



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Прес-служба Миколи Мартиненка наголосила, що вся країна побачила політичну заанґажованість НАБУ

Над фальсифікацією справи працювала не лише слідча група, але й увесь адміністративний апарат НАБУ, - Бойко

НАБУ сфальшувало збитки по «Східному гірничо-збагачувальному комбінату» і маніпулятивно вписало в справу прізвище Миколи Мартиненка. Про це заявив адвокат Петро Бойко, повідомляє прес-служба екс-нардепа.

«Постачання уранової сировини «Східним ГЗК» – це друга складова, так званої, «справи Мартиненка». По «Енергоатому» НАБУ намагалось створити хоча б видимість фігурування Мартиненка. По «СхідГЗК» – немає і цього. Немає жодних збитків для держави. НАБУ і САП вводять суд в оману. Всі справи треба було закривати ще на етапі слідства», - сказав адвокат.

За його словами, НАБУ доклало надзусилля, щоб намалювати тут прізвище Мартиненка. «Над фальсифікацією справи працювала не лише слідча група, але й увесь адміністративний апарат НАБУ», - наголосив Петро Бойко.

«Наприклад, «права рука» Ситника, керівник детективів НАБУ Калужинський просив депутата Онищенка дати неправдиві свідчення проти Мартиненка (про це є відеозапис). Начальник юридичного відділу НАБУ, який займає адмінпосаду і не має стосунку до слідства, звертався з запитами в інші країни щодо Мартиненка. Як докази НАБУ надало суду чотири томи якихось папірців іноземною мовою – без перекладу і зібраних незаконно. Ще й пропонують захисту їх… перекладати для суду. Все це - порушення закону і свідчення політичної спрямованості справи», - підкреслив адвокат.

За його словами, «справа Мартиненка» виявилась сфальшованою. Адвокати на кожному судовому засіданні це доводять. «Тому найближчим часом очікуємо нових інформаційних атак з боку НАБУ, що руками ручних активістів і журналістів намагатимуться дискредитувати експертизи і аудит з боку захисту», - сказав адвокат.

Прес-служба Мартиненка також наголосила: «Вся країна побачила політичну заанґажованість НАБУ - коли справи щодо влади саботуються, а інші пан Ситник фальсифікує. Директор НАБУ сподівається втекти від кримінальної відповідальності до Верховної Ради, щоб отримати імунітет. Але він став настільки токсичним, що ніхто не захоче брати на себе відповідальність за Ситника і його друзів».