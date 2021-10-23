Пропаганда комунізму. В етері державного телеканалу показують радянську символіку (фото)

Активіст обурений тим, що державний телеканал транслює фільми, які прославляють комуністичні ідеї

Український державний телеканал «ДІМ» транслює у своєму ефірі радянські фільми з пропагандою комунізму

Український державний телеканал «ДІМ» звинувачують у трансляції у своєму ефірі радянських фільмів із пропагандою комунізму. Своє обурення із цього приводу на своїй сторінці в Facebook повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.

Як зазначає Стерненко, державний телеканал, що був створений для мовлення на окуповані РФ території Криму і ОРДЛО з метою їх реінтеграції в Україну, насправді займається поширенням заборонених в Україні символів.

Зокрема, в ефірі були показані кадри з прапором СРСР (червоне полотнище із зіркою, серпом і молотом), а також портрети Володимира Леніна і Йосипа Сталіна, транспарант «До боротьби за справу Леніна-Сталіна будь готовий!» і бюст Леніна.

скріншот ефіру телеканалу

«А ви готові до боротьби за справу Леніна і Сталіна? А за світле комуністичне майбутнє? Якщо ні – то державний телеканал «ДІМ» вас підготує. Там постійно транслюють цей радянський мотлох. І за пропаганду комуністичного режиму, який вбив мільйони українців, платять зараз як раз українці з власних кишень. Як думаєте, така інформполітика дуже допоможе нам «повернути людей на окупованих територіях?» – пише Стерненко.

В Україні пропаганда комуністичних і націонал-соціалістичних (нацистських) символів заборонена Законом «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки», а ст. 436-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

До слова, раніше Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів і понять, пов'язаних з окупацією українських територій та агресією Росії.

Як зазначають у Раді нацбезпеки, російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію та просувати російські пропагандистські стратегії.

З повним переліком термінів також можна ознайомитися за посиланням.