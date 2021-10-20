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    Нема «ЛНР», «ДНР» і «анексії» Криму. РНБО оприлюднила список термінів про російську агресію

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    РНБО створила спеціальний глосарій для боротьби з пропагандистською термінологією РФ - Нема «ЛНР», «ДНР» і «анексії» Криму. РНБО оприлюднила список термінів про російську агресію
    РНБО створила спеціальний глосарій для боротьби з пропагандистською термінологією РФ
    фото з відкритих джерел

    В Україні оновили глосарій про збройну агресію РФ

    Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів і понять, пов'язаних з окупацією українських територій та агресією Росії. На сайті РНБО мовиться, що ці терміни рекомендується застосовувати органам влади, ЗМІ та громадським організаціям.

    Як зазначають у Раді нацбезпеки, російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію і просувати російські пропагандистські стратегії.

    Зокрема, пропонується замість терміну «анексовані території» використовувати «тимчасово окуповані території», «українсько-російський конфлікт» називати «російсько-українським конфліктом» або «збройною агресією Росії проти України».

    (для ознайомлення натисніть на зображення)

    Також «блокаду Криму» рекомендується називати «тимчасовим припиненням товарообігу, електро- і водопостачання», Керченський міст – так званим «Кримським мостом», «ДНР/ЛНР» – ОРДЛО, державні утворення в окупації – «окупаційними адміністраціями», «особливий статус Донбасу» – «особливим порядком місцевого самоврядування в ОРДЛО», «вимушених переселенців» – «внутрішньо переміщеними особами».

    Із повним переліком термінів також можна ознайомитися за посиланням.

    До слова, нещодавно з'ясувалося, що у рішенні РНБО щодо контрабандистів і «злодіїв у законі» були помилки.

    15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України. Згодом секретар РНБО Данілов розповів, про що йдеться у секретному плані оборони України.

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    Теги: Крим Росія окупанти ДНР ЛНР РНБО путінський режим ОРДЛО окуповані території Керченський міст
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    Нема «ЛНР», «ДНР» і «анексії» Криму. РНБО оприлюднила список термінів про російську агресію