Нема «ЛНР», «ДНР» і «анексії» Криму. РНБО оприлюднила список термінів про російську агресію

РНБО створила спеціальний глосарій для боротьби з пропагандистською термінологією РФ

В Україні оновили глосарій про збройну агресію РФ

Рада національної безпеки і оборони України опублікувала глосарій термінів і понять, пов'язаних з окупацією українських територій та агресією Росії. На сайті РНБО мовиться, що ці терміни рекомендується застосовувати органам влади, ЗМІ та громадським організаціям.

Як зазначають у Раді нацбезпеки, російські спецслужби інфільтрують в український і світовий інформаційний простір назви, слова і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати окупацію і просувати російські пропагандистські стратегії.

Зокрема, пропонується замість терміну «анексовані території» використовувати «тимчасово окуповані території», «українсько-російський конфлікт» називати «російсько-українським конфліктом» або «збройною агресією Росії проти України».

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Також «блокаду Криму» рекомендується називати «тимчасовим припиненням товарообігу, електро- і водопостачання», Керченський міст – так званим «Кримським мостом», «ДНР/ЛНР» – ОРДЛО, державні утворення в окупації – «окупаційними адміністраціями», «особливий статус Донбасу» – «особливим порядком місцевого самоврядування в ОРДЛО», «вимушених переселенців» – «внутрішньо переміщеними особами».

Із повним переліком термінів також можна ознайомитися за посиланням.

До слова, нещодавно з'ясувалося, що у рішенні РНБО щодо контрабандистів і «злодіїв у законі» були помилки.

15 жовтня РНБО затвердила глобальний План оборони України. Згодом секретар РНБО Данілов розповів, про що йдеться у секретному плані оборони України.

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