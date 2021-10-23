Скільки коштів влада витратить на лікування коронавірусних хворих? Оприлюднено дані

Уряд звинуватили у відсутності стратегічного мислення

Загальні витрати держави на лікування людей, що хворіють в Україні на Covid-19, упродовж вересня-жовтня поточного року складуть близько 3,5 млрд грн. При цьому влада досі не спромоглася виділити 25 млн. грн на популяризацію вакцинації за допомогою телебачення. На це у дописі на своїй Facebook-сторінці звернув увагу аналітик Євген Істребін, додавши до допису матеріали із обсягами державних витрат на лікування хворих на коронавірус.

Аналітик порахував, що якщо у вересні середня вартість лікування одного пацієнта від коронавірусу становила 22 тис. грн, то протягом першого місяця осені на ці потреби держава витратила 953 млн грн. За 22 дня жовтня витрати вже склали 1,8 млрд грн, і до кінця місяця зростуть до 2,5-2,7 млрд грн.

На думку Істребіна, проблема чинної влади у повній відсутності стратегічного планування.

«Вам всі казали, розвертайте влітку промокампанію щодо реклами вакцинації, але… грошей нема. Зате зараз гроші є, так? Тільки за вересень-жовтень доведеться витратити близько 3,5 млрд грн на лікування (і це без урахування втрат доходів бюджету від часткових локдаунів). Зараз значить гроші є, а раніше не було? Влітку можна було витратити 100-200 млн на рекламу, з вересня почати вводити обов'язкову вакцинацію... Але ні…Немає повноважень…», – обурився Істребін.

«Довбні. Інших слів немає», – підсумував він.

Ранше голова МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому пункти вакцинації від коронавірусу скоро зникнуть з лікарень.

Нагадаємо, фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Також, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.

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