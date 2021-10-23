«Ракова пухлина». Тимошенко назвала винних у газовій кризі України

Hеальна ціна українського газу складає 1 гривню, натомість люди платять за нього утридорога, каже Тимошенко

Державну компанію «Нафтогаз» лідерка «Батьківщини» називає чи не найбільшим посередником, якого варто ліквідувати

Українці могли б платити за газ по 4 гривні за кубічний метр, однак для цього ринок необхідно очистити від посередників. Із такою заявою у прямому ефірі на одному з телеканалів виступила лідерка фракції ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Так, за її словами, реальна ціна українського газу складає 1 гривню, натомість люди платять за нього утридорога.

«Так забрати цей газ, очистити від посередників, взяти цю одну гривню плюс 30% рентабельності, щоби нормально розвивалася галузь, і потім взяти той газ, якого сьогодні не вистачає Україні, з інших ринків, тобто за межами України, змішати цей газ, у нас для цього є всі можливості, і продати промисловості, людям, бюджетній сфері, по ціні, яка може бути більш-менш доступною. Думаю, це близько 4 гривень за кубометр. Щоб дійти до такого, їм треба відмовитися, щоби їх компанії на корупційній основі брали український газ і продавали людям у сім разів дорожче», – сказала Юлія Тимошенко.

При цьому державну компанію «Нафтогаз» лідерка «Батьківщини» називає чи не найбільшим посередником, якого варто ліквідувати.

«Нафтогаз» нічого не робить, не транспортує газ, не видобуває. Це люди, які перекладають папери, і нічого не дають країні. Але вони нарощують ціну на газ», – сказала Юлія Тимошенко.

Вона також розповіла, що голова правління НАК «Нафтогаз» витрачає на свою охорону мільйон гривень на рік. Українці ж, натомість мають непомірні ціни на блакитне паливо.

«Нафтогаз» – це ракова пухлина, яку треба прибрати», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Крім того, вона зауважила, що необхідно ліквідувати десятки компаній, які вже цією владою поставлені між державною компанією «Укргазвидобування» і споживачами.

Раніше Юлія Тимошенко розповіла, що європейський газ – це найбільший обман, тому що Україна завжди користувалась російським.

Нагадаємо, Україна готова запропонувати транспортувати додатково 55 млрд кубів газу на рік. РНБО доручила НАК «Нафтогаз України» та «Оператору ГТС» визначити спеціальні умови для транспортування цих обсягів.

Як повідомлялося, Україна отримала від Молдови прохання допомогти з виділенням певних обсягів газу. Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення надати цю допомогу безкоштовно. Газ Молдові буде поставлятися не за гроші, а наданий на певний період з умовою, що Кишинів пізніше його поверне.