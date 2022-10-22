Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН

Росія отримала місце постійного члена в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини, скоєні російськими терористами в Україні. Про це він написав у Twitter.

«Після вчинення злочину агресії проти України, численних воєнних злочинів, підриву глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, чи повинна Росія все ще окуповувати місце постійного члена Ради Безпеки ООН?», – написав Кулеба.

Кулеба також нагадав, що Росія отримала місце постійного члена в Радбезі ООН на сумнівних правових підставах.

Раніше повідомлялося, що постійний представник Росії при ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради Безпеки ООН, щоб, як він сам заявив, не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

Нагадаємо, 21 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН представники Китаю й Індії говорили про деескалацію і необхідність переговорів між Україною та Росією. Заступник постпреда КНР при ООН Ген Шуан казав про гуманітарну ситуацію і підкреслив, що необхідно, щоб атомні електростанції й інші об'єкти критичної інфраструктури працювали в умовах безпеки, говорив, що незабаром зима, і закликав наростити постачання гуманітарної допомоги Україні, проте не згадав про масовані обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.