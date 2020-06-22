Антикорупційний суд зобов‘язав НАБУ розпочати розслідування щодо в.о. голови ДБР



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Олександр Соколов був призначений виконувачем обов'язків Державного бюро розслідувань у березні цього року

Соколов незаконно встановив собі до зарплати надбавку «за інтенсивність праці», що за травень склала 42 тис грн

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ почати розслідування проти виконувача обов'язків директора ДБР Соколова, який незаконно встановив собі до зарплати надбавку «за інтенсивність праці», що тільки за травень склала близько 42 тис. грн. Про це йдеться у судовій ухвалі.

Крім того, Соколов встановив ще одну незаконну доплату - за виконання особливо важливої роботи, ці надбавки виплачені не тільки в Центральному апараті, але і в ряді територіальних управлінь Бюро.



Нарахування та виплата не передбачених ч. 3 ст. 20 Закону «Про ДБР» будь-яких інших доплат - це по суті привласнення державних коштів.



Важливо, щоб завдані державі збитки були відшкодовані за рахунок Соколова та інших співробітників Бюро, причетних до цього злочину.

Кваліфікація злочину: ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначається, що ухвалу винесено після розгляду скарги позивача Олега Шрама на бездіяльність НАБУ.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовою виконувачкою обов’язків директора відомства.

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором виконує обов'язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов.

Як писав «Главком», Олександр Соколов, який свого часу виграв конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, щонайменше з 2018 року мав зв’язок із тодішньою т. в. о. директора Іриною Венедіктовою через свою дружину Ганну Соколову. Про це йшлося у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Отже, Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ в Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову.

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