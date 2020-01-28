Конкурс до ДБР виграв СБУшник, пов’язаний із Венедіктовою через дружину – ЗМІ



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Соколов з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова

Соколов з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова

Олександр Соколов, який виграв конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, щонайменше з 2018 року має зв’язок із т.в.о. директора Іриною Венедіктовою через свою дружину, Ганну Соколову. Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Отже, Олександр Соколов з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову.

У своїй декларації за 2018 рік Ганна Соколова задекларувала 125 тис. грн. доходу від ТОВ «Перегрін кепітал груп». Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.

Сама Ірина Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою «Перегрін». В той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство «Перегрін кепітал груп». Про це свідчать фотогалереї фірми у соціальній мережі Facebook. На деяких із цих фотографій можна побачити Ірину Венедіктову поруч із Русланом Стефанчуком – нинішнім віце-спікером Верховної Ради.

Окрім того, т.в.о. директора ДБР є власницею двох торгових знаків, в яких фігурує слово «Перегрін». Йдеться про український знак «Центру обслуговування іноземних студентів «Перегрін» і його англійський відповідник.

Нагадаємо, що конкурс на посади заступників директора ДБР, який пройшов у січні 2020 року, критикували через непрозорість. Існували припущення, його переможці нібито були визначені наперед. Однак Ірина Венедіктова у коментарі журналістам відкинула ці підозри, назвавши їх «маніпуляціями ЗМІ», і запевнила у професійності своїх заступників.

Поміж тим, конкурс на посаду першого заступника директора ДБР виграв Олександр Бабіков – колишній адвокат Віктора Януковича. Перед цим Бабіков також був пов’язаний із Харковом – працював в прокуратурі Харківської області.