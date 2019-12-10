Архієпископ Климент оголосив голодування до вирішення питання української церкви у Криму



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Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент біля будівлі Кабміну

За словами архієпископа, він припинить голодування тільки після «виконання низки конкретних дій із боку української влади»

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) у вівторок оголосив безстрокове голодування біля будівлі Кабінету міністрів через затягування вирішення питання передання будівлі кафедрального храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі Кримської єпархії у власність Православної церкви України (ПЦУ).

«Я офіційно заявляю: відсьогодні я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет Міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, гарантування безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Доки Кабінет міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва», - наводить слова архієпископа Климента інтернет-видання «Крим.Реалії» у вівторок.

За його словами, він припинить голодування тільки після «виконання низки конкретних дій із боку української влади».

«Вимога: зустріч з прем'єр-міністром України (Олексієм Гончаруком), визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом Міністрів, будуть вирішені. До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою (Кабміну - ІФ) я поїду в Крим», - заявив архієпископ.

Предстоятель УПЦ (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній зазначив, що Климент «роками просить просту річ - щоб держава Україна передала будівлю кафедрального храму святих Володимира і Ольги у Сімферополі у власність Кримської єпархії ПЦУ».

«Тому що доки це майно є лише орендованим - його важче захищати юридично, насамперед на міжнародному рівні. Й окупанти користуються, «видавлюючи» громаду і єпархію з приміщення. Роками проекти рішень і його обґрунтування гуляють із кабінету в кабінет. І десь тонуть у бюрократичному болоті», - зазначив Епіфаній у соцмережі Facebook у вівторок.

Раніше повідомлялося, що 24 липня 2019 року стало відомо, що майно кафедрального собору в Сімферополі після «рішення суду» було зламано і розграбовано. За словами архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента, окупаційне «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» розпочало «внутрішній ремонт» приміщень собору. У зв'язку з цим майно, яке перебувало в опечатаних приміщеннях собору, архієпископ Климент виявив поламаним або зниклим.