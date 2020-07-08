Більшість українців хочуть бачити Епіфанія настоятелем Єдиної церкви, - опитування



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Глава Православної церкви України, митрополит Епіфаній Фото: Главком

За настоятеля Помісної церкви свої голоси віддали 25,6% опитаних

Якби Помісна церква в Україні вирішила б об'єднатися з РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату), то на її чолі українці хотіли б бачити наставника Помісної церкви митрополита Епіфанія.

За настоятеля Помісної церкви свої голоси віддали 25,6% опитаних. У той час як кандидатуру очільника Московського патріархату митрополита Онуфрія підтримали лише 12,2% опитаних. Ще 1,2% назвали свого кандидата. Такі результати після соціологічного дослідження наводить Київський міжнародний інститут соціології.

Варто відзначити, що чимало українців, яких опитали соціологи, виявилися не готовими до такого питання. Одразу 54,9% опитаних сказали що їм важко відповісти, а 6,2% – відмовилися відповідати.

Тож серед тих, то визначився з вибором:

65,7% обирають Епіфанія,

31,4% – Онуфрія.

При цьому Епіфаній найбільшу підтримку отримав у жителів Західного регіону – 37,5%. Найменше за його кандидатуру висловилися жителі Донбасу – 11,3%. Щодо Онуфрія, то в нього доволі рівна підтримка за регіонами – від 14,3% на Донбасі до 10,9% у Центрі.

Якби до створення єдиної Помісної церкви в Україні долучилася б Українська греко-католицька церква, це не надто б похитнуло позиції Епіфанія. Між ним, Онуфрієм та главою УГКЦ Святославом, українці все одно віддають перевагу настоятелю Помісної церкви – 20,2% опитаних. Онуфрій отримав 10,5% голосів, а Святослав – 9,4%.

Тут теж чимало українців не зуміли дати відповідь – 52,2% було вадко сказати, а 7,2% відмовилися відповідати. Якщо розраховувати відсоток до лише тих, хто визначився зі своєю думкою:

49,7% обирають Епіфанія,

25,8% – Онуфрія,

23,2% – Святослава.

Крім цього, респондентів запитували, як вони ставляться до основних церков України.

Серед усіх опитаних респондентів позитивно до Православної церкви України ставляться 42,4%, негативно – 10,3%, нейтрально – 37,2% (баланс позитивних-негативних оцінок становить +32,1%).

Далі за цим показником іде Українська греко-католицька церква – 35,3% позитивно ставляться проти 6%, які ставляться негативно (при 46,1% тих, хто має нейтральне ставлення) (баланс +29,3%).

До Української православної церкви (Московського патріархату) позитивно ставляться 23% респондентів, негативно – 31,6% (при 36,8% тих, хто нейтрально ставиться) (баланс -8,6%).

Також кожен третій українець (34.3%) вважає себе прихожанином Помісної церкви. При цьому ще 21.8% відповіли, що вони є православними без конкретизації. До Московського патріархату себе відносять 15.4% опитаних. 8.4% заявили про свою приналежність до УГКЦ. Ще 7,8% назвали себе атеїстом.

Опитування було проведено з 24 до 30 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.



До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.



В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

