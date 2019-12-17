Архієпископ Кримської єпархії Помісної церкви Климент призупинив голодування



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Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент (Кущ) Фото: Главком

За словами архієпископа, припинити голодування Климента попросив митрополит Епіфаній

Архиєпископ Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ) Климент припинив голодування. Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Зазначимо, 15 грудня митрополит Епіфаній попросив Климента припинити голодування.

«У неділю, блаженніший митрополит Епіфаній просив припинити голодування. Я не можу піти проти волі блаженнішого і я пообіцяв, що я припиню голодування. Але на час. Якщо я побачу, що питання не буде вирішуватися, тоді я продовжу це голодування. І я не буду дивитися ні на чиї обіцянки, тому що шість років обіцянок і брехливих заяв від уряду», - заявив архієпископ Климент.

За його словами, 18 грудня український уряд має надати перші результати, які допоможуть вирішити ряд питань з кримською єпархією.

«На цьому тижні відбулися зустрічі з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України - ред.) Оксаною Колядою. Вона дала певні доручення профільним Міністерствам до середовища (18 грудня - ред.) підготувати пропозиції для того, щоб до кінця тижня сформувати відповідну постанову і розпорядження, які будуть підписані прем'єр-міністром України», - додав Климент.

Нагадаємо, 10 грудня біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму.

Крім того, 7 грудня стало відомо, що у аннексированном Криму викрали майно з сімферопольського кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ.

Додамо, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній попросив Володимира Зеленського посприяти у вирішенні питань незаконних судових рішень щодо храмів в окупованому Криму та на Донбасі. Він заявив, що в Криму та на Донбасі відбуваються переслідування віруючих.