Аслунд відкликав свою заяву про Луценко і Йованович
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Аслунд ніяких подробиць не повідомив
Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд, який 21 березня сказав, що не вірить в заяву генпрокурора України Юрія Луценка про посла США в Україні Марі Йованович, відкликав свої слова Про це він написав у своєму Twitter, повідомляєт ДС.
«Я відкликаю свою заяву про Луценка», - написав Аслунд. Ніяких подробиць він не повідомив.
Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.
«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.
Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».
У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.
«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.