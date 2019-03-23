Екс-глава МЗС Грищенко сумнівається, що «наїзд» Луценка на американського посла – особиста ініціатива Генпрокурора



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Міністр закордонних справ України у 2003-2005 роках і 2010-2012 роках Костянтин Грищенко Фото: segodnya.ua

Костянтин Грищенко вважає: якщо посол з кимось зустрічається, то він розраховує на конфіденційність

Міністр закордонних справ України у 2003-2005 роках і 2010-2012 роках Костянтин Грищенко в інтерв’ю «Главкому» розкритикував поведінку Генпрокурора Юрія Луценка, який заявив, що американський посол начебто давала йому «список людей, яких не треба чіпати».

«Марі Йованович – це чинний посол. Якщо посол з кимось зустрічається, то він має право і розраховує на конфіденційність. Треба реагувати на публічні заяви, коли це втручання. А коли відбувається зустріч, де висловлюється думка, побажання, то це справа партнера, брати до уваги чи відповідати, що ти не згоден. Та й взагалі мені логіка всього цього питання не зрозуміла. Я логіки не бачу, крім як «стріляти собі в ногу», - вважає Грищенко.

Він висловив невпевненість у тому, що ця заява – особиста ініціатива генпрокурора.

«Чи ця заява – особиста ініціатива Луценка? Складно сказати, не знаю. Він людина, яка цілком може робити щось самостійно», - резюмував дипломат.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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