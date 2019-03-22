Порошенко підтримав Йованович у конфлікті Луценка з посольством США



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Президент України Петро Порошенко та Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович Фото: УНІАН

Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи в історії не були настільки ефективними і предметними, як сьогодні, - наголосив президент

Україна цінує відносини стратегічного партнерства зі США, і посол Марі Йованович повну мою підтримку. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

«Хочу наголосити, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи в історії не були настільки ефективними і предметними, як сьогодні», - сказав президент Петро Порошенко під час урочистих заходів з нагоди 27-ї річниці створення СБУ.

Він зауважив, що як Глава держави особисто доклав для цього значних зусиль і дуже цінує цей справді важливий актив української міжнародної політики.

«У цьому контексті хотів би зазначити важливу роль посла США в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую, вона як представник Сполучених Штатів як держави і Президента США Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку», - сказав президент.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

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