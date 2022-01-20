Аваков похизувався картиною та розповів, як готуватися до війни

Аваков: «Кожен громадянин мусить бути готовим стати захисником своєї країни»

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з усмішкою на обличчі розповів, що повернувся з відпочинку додому і приступив до роботи. Ексчиновник розмістив повідомлення в Instagram і пояснив, що посміхається, бо вважає, що труднощі треба зустрічати з відвертим обличчям.

«Я посміхаюся, тому що дома. Тому що це моя філософія. Тому що в офісі у мене нарешті повісили картину Василя Цагалова «Україна. Космічна Одіссея». Посміхаюся, бо труднощі треба зустрічати з відкритим обличчям», – написав Аваков. А от про які саме труднощі йдеться, Аваков детально описав у Facebook.

Зокрема колишній міністр звернувся до українців бути пильними і єдиними та консолідуватися перед загрозами можливого вторгнення Росії в України.

«Біля наших кордонів шаленіє скажена собака путінського режиму. Ворог загрожує кожному дому, кожній сім’ї, кожному українцю. Тому ми зобов’язані бути дорослими і чітко усвідомити реальність загрози… Тільки консолідація, тільки об’єднання, тільки мобілізація навколо наших основних цінностей – свободи та незалежності – дадуть нам силу протистояти ворогу.

Об’єднатися і відстояти їх – наша історична місія. Ми змогли об’єднатися і зупинити ворога у 2014-му, ми зобов’язані зробити це сьогодні! Незалежно від того, чи захоче і чи зможе діюча влада на чолі з Президентом стати центром такої консолідації, як це повинно бути, – закликаю усі проукраїнські сили об’єднати зусилля для захисту держави. В нас немає часу на політичний розбрат – настав час для консолідації та мобілізації заради України!», – закликав Аваков.

Політик вважає, що не потрібно панікувати, а треба бути готовим стати захисником своєї країни.

«Ми не маємо права ігнорувати загрозу, ми не повинні панікувати, ми зобов’язані бути відповідальними, бути сильними і, найважливіше, – бути єдиними! Кожен громадянин мусить бути готовим стати захисником своєї країни. Тільки консолідація, тільки об’єднання, тільки мобілізація навколо наших основних цінностей – свободи та незалежності – дадуть нам силу протистояти ворогу», – написав Аваков.

Нагадаємо, раніше президент США Джозеф Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тис.