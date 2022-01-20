Поки Байден стримує Путіна, Зеленський записує чергове відео

У разі нового вторгнення в Україну РФ не зможе проводити операції з доларом

Байден заявляє, що Путін дуже хоче прийти до України. Захід готується, але давайте розберемося в останніх заявах.

Президент США застерігає Путіна від нового нападу. Але й розуміє, що Путін – гравець. Йому потрібно діяти, інакше, за логікою дзюдоїста, він програє. «Путін має такі варіанти: деескалація та дипломатія, або вторгнення й наслідки», – заявив Байден.

Паралельно з цим президент США заявляє, що у разі вторгнення в Україну РФ не зможе проводити операції з доларом. І не забувайте, що Вашингтон у цьому році виділяє Україні в рамках військової допомоги додатково 300 мільйонів доларів. А також дозволить країнам Балтії відправити Україну засоби оборони американського виробництва.

А що тим часом відбувається в Україні? Зеленський записує чергове відео. І, до речі, знову у всьому винні ЗМІ. За логікою «найвеличнішого», саме ЗМІ винні у тому, що Путін хоче напасти. Розповідати про західні фейки, ледь провівши Блінкена – чудова дипломатія.

Що тут скажеш? Весь світ остерігається війни, але Зеленському байдуже. Тільки не плутайте сміливість із тупістю.

Джерело: блог Олексія Гончаренко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.