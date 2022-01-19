Данілов розповів, скільки вояків треба Кремлю для нападу на Україну

Секретар РНБО порахував російських військових на кордоні

Для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тис. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Liga.net.

«Сьогодні загальна чисельність російських військ на кордоні з Україною становить орієнтовно 127 тис., у тому числі наземний компонент – 106 тис., з відповідними вогневими, ударними та маневровими можливостями. Є певні переміщення військ, але поки що це не критично», – заявив Данілов.

За його словами, для повномасштабної наземної операції Росії потрібний мінімум мільйон військових.

«Для того, щоб росіяни могли планувати повномасштабну наземну операцію, їм знадобиться понад мільйон військових, для концентрації яких потрібен час, а переміщення такого масиву людей та техніки не може залишитися непоміченим», – заявив секретар РНБО.

За його словами, що «всі ці ігрища біля українського кордону» мають і позитивний ефект – об'єднання демократичних країн у підтримці України в її боротьбі проти Кремля.

Раніше секретар РНБО озвучив два головні плани Путіна.

Також Данілов вважає, що Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну.

До слова, Москва перекинула до окупованого Криму 600 тисяч росіян.

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