«Без паніки!». Зеленський записав термінове звернення до українців

Президент закликає українців не вірити чуткам

Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців з приводу можливого наступу російських військ.

Його він оприлюднив у соцмережах.

«Без паніки. З вірою в Україну та мир!» – йдеться у підписі до відео.

У самому зверненні Зеленський закликав охолодити емоції, не розганяти паніку та не читати фейки.

«А в чому новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилися тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день… Ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж», – заявив президент.

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