  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Без паніки!». Зеленський записав термінове звернення до українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир&nbsp;Зеленський записав відеозвернення - «Без паніки!». Зеленський записав термінове звернення до українців
    Володимир Зеленський записав відеозвернення
    скріншот з відео

    Президент закликає українців не вірити чуткам

    Президент Володимир Зеленський записав звернення до українців з приводу можливого наступу російських військ.
    Його він оприлюднив у соцмережах.

    «Без паніки. З вірою в Україну та мир!» – йдеться у підписі до відео.

    У самому зверненні Зеленський закликав охолодити емоції, не розганяти паніку та не читати фейки.

    «А в чому новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилися тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день… Ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж», – заявив президент.

    Новина доповнюється...

    Теги: Росія бойовики на Донбасі війна агресія Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Без паніки!». Зеленський записав термінове звернення до українців