Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни

У Вашингтоні заспокоїли, що що у них у Путіним є взаєморозуміння і РФ невигідна ескалація

Якщо Росія вторгнеться до України, це для неї буде катастрофа – США

Президент США Джозеф Байден під час пресконференції заявив, що із очільником Росії Володимиром Путіним «були відверті обговорення».

«Якщо Росія вторгнеться до України, це буде для неї катастрофа... Всі кажуть про те, що Росія контролює постачання енергоносіїв, які споживає Європа. І що? Те, що вони (росіяни – ред.) заробляють, становить близько 45% від їхньої економіки. Тож, я не думаю, що тут йдеться про вулицю з одностороннім рухом... У нас немає проблем з Путіним. Він мене розуміє, а я його», – сказав Байден.

Президент США нагадав, що хоч у військовому плані росіяни мають велику перевагу перед Україною, але їм «доведеться заплатити високу ціну у довготерміновій перспективі, якщо вони підуть на вторгнення».

«Чи хоче Путін повномасштабної війни? Чи тестуватиме США і НАТО? Думаю, так, продовжуватиме це робити. Але тоді йому доведеться заплатити високу ціну», – відповів Байден.

Отже, зазначив президент США, Росія має чіткий вибір: або деескалація й дипломатія, або ж конфронтація та наслідки.

Як відомо, Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову.

Також США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

Раніше стало відомо, що США підготували санкції проти ватажків бойовиків на Донбасі .

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