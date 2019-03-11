Автор фільмів про Клінтон та Обаму розказала, як зніматиме кіно про Тимошенко



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Я захоплююся рішучістю Юлії Тимошенко мати успіх, - Мері Ламберт

Кульмінацією стрічки стане нинішня президентська кампанія Юлії Тимошенко, - режисер

Відома голлівудська режисерка Мері Ламберт розпочала в Україні зйомки нового документального фільму «ВірЮ! Історія Юлії Тимошенко» (Believe! The Yulia Tymoshenko Story). Подробиці проекту автори стрічки розповіли сьогодні на прес-конференції у Києві. Про це йдеться на сторінці Мері Ламберт у Facebook.



«Я працювала з багатьма відомими жінками в світі і для мене Юлія — справжній герой. Вона має харизму, яку я визнаю в своїй роботі», - зізналася Мері Ламберт.

За її словами, колишня українська прем’єрка є яскравим прикладом сильної та харизматичної жінки, яка впроваджуватиме новий демократичний курс України.



«Вона має волю подолати корупцію та зупинити виїзд молоді за кордон, - заявила мисткиня, яка напередодні провела кількагодинну зустріч із головною героїнею свого фільму. - Ми говорили про те, що Україна тепер стала іншою. Багато талановитих молодих людей покидають країну, бо не бачать тут перспектив для розвитку. У Тимошенко це викликає велике занепокоєння, і вона хоче змінити країну. Вона хоче, щоб були нові робочі місця, щоб молоді люди могли себе реалізувати».



За словами режисера, кульмінацією стрічки стане нинішня президентська кампанія Юлії Тимошенко – цей важливий момент в її житті та кар’єрі.



«Я захоплююся рішучістю Юлії Тимошенко мати успіх. Її «Новий курс» для України, що міститься в передвиборній програмі, включає ті речі, в які я також вірю. Юлія намагається вивести Україну в глобальний світ, як демократичну країну. А я вірю в демократію», - наголосила Мері Ламберт.



Автори фільму відзначили, що Юлія Тимошенко надала знімальній групі максимальний доступ до інформації та цілковиту свободу дій.



«Дуже цікаво робити фільм про публічну особу, про політика, яка є кандидатом у президенти. І передвиборча кампанія – це найкращий час, щоб з нею познайомитися. Цікаво спостерігати за її спілкуванням з людьми. Ми їздимо Україною і бачимо все на свої очі, і я дуже вражений. Юлія Тимошенко, як залізна леді, з безкінечною енергією. Я хотів би, щоб у нас був такий кандидат», - зауважив 2-ий режисер фільму Шон Томпсон.



Нагадаємо, Мері Ламберт відома своїми документальними стрічками про впливових у світі жінок. Вона працювала з Гілларі Клінтон, Мадонною, Джанет Джексон, Джоді Фостер, Еллен Баркін, Енні Леннокс, Барбарою Боксер, Елізабет Мосс, Вітні Х'юстон.