Свіжі рейтинги: У другий тур проходять і Тимошенко, і Зеленський



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Вибори президента в Україні пройдуть 31 березня

Чинний президент Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко мають найбільший рівень підтримки серед громадян України. Саме вони мають найвищі шанси зустрітися у другому турі виборів президента.

Як свідчать дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», за Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Тимошенко - 18,3%.

Чинний президент Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%).

Як зазначено у повідомленні групи «Рейтинг», за останній тиждень зміцнили свої позиції Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко.

Найвищий рівень недовіри мають Петро Порошенко (69%) та Олег Ляшко (71%).

Аудиторія дослідження: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%. Терміни проведення дослідження: 1-7 березня.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.

У ПАРЄ заявили, що загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.