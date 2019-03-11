За останній тиждень Тимошенко та Гриценко зміцнили свої позиції − опитування Рейтингу



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко займає другу позицію президентського рейтингу Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Майже кожен десятий прихильник Тимошенко, Порошенка та Зеленського обирає свого кандидата через найвищі шанси перемогти

Лідером президентського рейтингу, як і раніше, залишається шоумен Володимир Зеленський. Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко вийшов на четверте місце. Про це свідчать дані соцопитування соціологічної групи Рейтинг.

«Лідером президентського рейтингу є Володимир Зеленський, якого підтримують 24,7% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,3%), третю - Петро Порошенко (16,8%). За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 10,3%, Юрія Бойка - 9,9%, Олега Ляшка - 5,7%, Ігоря Смешка - 3,3%, Олександра Вілкула та Євгена Мураєва - по 2,7%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останній тиждень зміцнили свої позиції Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко.

Водночас повідомляється, що майже чверть громадян не визначилися з вибором кандидата: «Важливо, що найбільше таких серед найбідніших виборців, які зазвичай найактивніше голосують на виборах, респондентів старшого та середнього віку та жінок у центрі та на заході країни».

«Зеленський має найміцніші електоральні позиції у південно-східних областях. У Києві та Центрі він конкурує з Тимошенко та Порошенком. Останній має міцні позиції на Галичині та заході. Лідер «Батьківщини» - у центрально-західних регіонах та на півночі країни. Найвищий рівень підтримки Гриценка - на Галичині, Бойка - у південно-східних областях та особливо на Донбасі.

Зеленський - лідер симпатій серед респондентів, які голосуватимуть уперше (це майже кожен десятий виборець кандидата), а також серед респондентів, які не часто голосують на виборах. Тоді як серед респондентів, які завжди голосують, він ділить першість із Тимошенко та Порошенком, також у цій категорії мають відносно кращі позиції Гриценко та Бойко», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 22% опитаних вважають, що наступним президентом буде Порошенко. У перемогу Тимошенко вірять 20%, Зеленського - 18%. Позитивну динаміку за цим показником мають Зеленський та Тимошенко. Водночас за тиждень дещо похитнулися показники Порошенка.

50% опитаних зазначили, що керуються у своєму виборі вірою в те, що кандидат, якого вони підтримують, може принести зміни в країні. Третина обирає свого фаворита через наявність у нього реальної програми розвитку країни, чверть - через віру в те, що кандидат поведе країну в правильному напрямку, або ж наявністю в нього досвіду державного управління. Кожен п’ятий голосує тому, що кандидат виступає проти існуючої системи.

«Мотив очікування змін та протесту проти системи найбільше акцентований у симпатиків Зеленського. Натомість програма розвитку країни, наявність сильної команди та лідерські якості найбільше надихають виборців Тимошенко та Порошенка. Виборці останнього також найчастіше зазначали, що обирають свого фаворита через наявність у нього досвіду державного управління, аналогічний мотив присутній серед симпатиків Тимошенко, Гриценка та Смешка.

Майже кожен десятий прихильник Тимошенко, Порошенка та Зеленського обирає свого кандидата через найвищі шанси перемогти. Щонайменше кожен десятий прихильник Зеленського і Ляшка обирає кандидата, бо інші ще гірші. Також виборців Зеленського, Ляшка та Мураєва мотивують особисті симпатії до кандидата.

Майже три чверті опитаних вважають, що головним мотивом голосування за т.зв. «нові обличчя» є очікування змін у країні, 18% натомість переконані що цей феномен викликаний бажанням помсти т. зв. «старим політикам» за те, що вони зробили з країною. Останнє твердження має відносно більшу підтримку серед симпатиків Порошенка, Гриценка та Тимошенко.

Цікаво, що майже кожен п’ятий опитаний хотів би аби Святослав Вакарчук таки взяв участь у президентських виборах. Найбільше таких серед виборців Західної України та Києва, серед симпатиків Гриценка, Зеленського та Порошенка», - йдеться в матеріалі соцдослідження.

Аудиторія: населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більш ніж 1,5%. Терміни проведення дослідження: 1-7 березня 2019 року.

Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.

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Джерело: Цензор.НЕТ