Багато оформлюється на дружину. Тимошенко розказав, звідки в нього з'явилися великі гроші

Заступник керівника Офісу президента похвалився, скільки вартує його новий будинок

Заступник керівника Офісу президента, керівник програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко придбав узимку біля Обухова 30 соток землі та будинок площею 360 квадратних метрів. За його словами, вартувала обновка близько 5 мільйонів гривень, майно оформили на дружину. У програмі «Світське життя» ведуча Катерина Осадча поцікавилася, звідки гроші на таку коштовну покупку у колишнього телевізійника та піарника та чи бува йому не вдалося їх заробити на «Великому будівництві».

«Коли я тільки прийшов у Офіс президента, я заповнював декларацію. У нашої сім’ї більше мільйона доларів статків. Ми хотіли купити будинок, шукали його кілька років, знайшли, придбали за кошти, які заробили до цього. Я не бачу тут ніякої проблеми. Моя дружина, до того ж, займається бізнесом. Із річної зарплатні вона може щороку купувати такі будинки, це взагалі ніяк не пов’язано з «Великим будівництвом», – заявив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента також зізнався, що багато чого оформляється на дружину, однак у декларації він її статки чесно вказує.

Тимошенко розповів, що будинок – лише коробка, придбали його задешево, сплатили лише вартість землі, бо у котеджному містечку продавали вже останні оселі.

Він зізнався, що про купівлю будинку довелося попередити своїх босів – Зеленського та Єрмака.

– У Офісі президента не люблять, коли хтось із колег робить великі покупки, бо ми розуміємо, що буде творитися у пресі. Але я все ж попросив, прийшов, сказав, що мені хотілося б купити будинок, я це буду робити, озвучив суму, за яку я його купляю. Ми проговорили це і я це зробив», – сказав Тимошенко.

Посадовець також повідомив, що новосілля планує відсвяткувати лютому-березні наступного року.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко з помилками привітав у соцмережі свою дружину-«котика» Олену з днем народження. Водночас у невеликому тексті він зробив дві помилки.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який відповідає на Банковій за регіональну політику і курує проєкт «Велике будівництво», у другий день нового року купив дружині маєток під Києвом за 10 млн грн (фото).