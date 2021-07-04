Одіозний бізнесмен Фукс розповів, як його обібрав лівійський зять

Фукс розповів про сімейне диття доньки та представив свою дівчину

Шлюб доньки Фукса розпався, але довелося платити аліменти ексчоловіку

Одіозний харківський бізнесмен Павло Фукс у програмі «Світське життя» поскаржився ведучій Катерині Осадчій, що змушений сплачувати аліменти колишньому зятю-лівійцю. Він також розповів, що був проти цього шлюбу, але донька плакала, тож змушений був здатися.

«Я був проти, але вона плакала. Все, що я можу зробити. Не хочеться, щоб тобі потім сказала дитина: «Тату, ти мені життя зіпсував», – пояснив Фукс.

Він також поділився, що був щасливий, коли донька вирішила розлучитися, хоча це і влетіло у копієчку.

«Цьому мерзотнику я плачу ось уже три роки 5 тисяч фунтів на місяць. Вони одружувалися у Монако, а там, за законами, він подав до суду. Сказав: «я так добре жив увесь цей час, і мені зараз, щоб звикнути до іншого життя, потрібні гроші. Вимагав 30 тисяч, але мої юристи змогли збити до 5», – поділився бізнесмен.

Він також сказав, що із ексзятем уже розплатився. А у доньки зараз новий бойфренд, теж іноземець, індус.

Насамкінець Фукс представив Осадчій свою дівчину Олександру та зізнався, що вона молодша на 21 рік.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

Зазначимо, Фукс вийшов з наглядової ради скандального проєкту в Бабиному Яру.

18 червня Рада нацбезпеки і оборони України впровадила санкції проти Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

Фукс, своєю чергою, пообіцяв РНБО судовий позов у відповідь.

В минулому Фукс був дуже близьким до покійного нині міського голови Харкова, регіонала Геннадія Кернеса.