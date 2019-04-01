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    Суспільство

    Багатодітні сім’ї отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу

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    Багатодітні сім’ї отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу

    З 1 квітня виплачуватиметься щомісячна допомога у розмірі 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину

    З 1 квітня 2019 року стартувала нова соціальна програма підтримки багатодітних сімей, яка передбачає виплату щомісячної фінансової допомоги. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

    «Це нова соціальна програма, яку уряд реалізує за ініціативи президента України. З 1 квітня 2019 року виплачуватиметься щомісячна допомога у розмірі 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років. Таку допомогу будуть отримувати всі багатодітні сім’ї», – сказав віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

    «Усі необхідні кошти, а це близько 2,5 млрд грн, для реалізації цієї програми закладені в Державному бюджеті України. Завдання місцевих органів влади – забезпечити їх вчасну виплату», – наголосив він.

    Як відомо, на сьогоднішній день в Україні налічується 160 тисяч багатодітних сімей, в яких є діти віком до 6 років. Уряд для підтримки народжуваності в країні планує до кінця року виплатити таким батькам понад 2,4 млрд грн фінансової підтримки.

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