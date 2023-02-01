Чого нам бракує, українці?

Думати розумом, а не серцем – перша засада народу, що хоче бути самостійним

У нас є три види шкідників: перші – люди без почуття честі, другі – без почуття обов’язку, треті – без почуття дійсності

«Я ніяк не можу вирішити: чи наш народ розумний, а люди дурні, чи навпаки. Але напевно знаю, що одне з двох – свята правда… Українці – здібний народ і дуже швидко стали б нацією, тільки не знають як…» Роман Купчинський

У травні 1992 року тодішній начальник Управління військової контррозвідки СБУ полковник Олександр Скіпальський (член Проводу Спілки офіцерів України) надіслав доповідну на ім’я міністра оборони України Костянтина Морозова. Автор документа звертав увагу на відсутність військових частин на сході України та вказував на небезпеку, пов’язану з цим: «За отриманими даними, у найближчий період часу сили колишнього Центру можуть висунути та насаджувати ідею відокремлення від України Донецької та Луганської областей на території яких розташовані вугільні басейни, виявлено запаси золота, зосереджено потужний економічний потенціал та великі людські ресурси... Водночас для можливої озброєного захисту зазначеного регіону та впливу на внутрішню обстановку на сьогодні наявних сил явно недостатньо...». Тож Олександр Скіпальський запропонував «...розгорнути на східному напрямку армійський корпус бодай з трьох дивізій».

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Пропозицію щодо створення армійського корпусу на східному напрямку тодішній міністр оборони підтримав. Він дав розпорядження начальнику Генштабу ЗСУ подати пропозиції щодо формування корпусу. Робота розпочалась. На жаль, через незгоду з вищим політичним керівництвом Української держави у питаннях Криму та розподілу Чорноморського флоту Костянтин Морозов добровільно подав рапорт про відставку. Його місце зайняв Віталій Радецький, Після нього Міністерством оборони керували Шмаров, Кузьмук... Президента Кравчука замінив президент Кучма. Верховними головнокомандувачами були Ющенко, Янукович, Порошенко. Та боронити Схід України почали щойно 2014 року…

Згаданий документ нагадує лише про один з невивчених уроків недавнього минулого. В історії України таких уроків дуже багато. На них неодноразово звертав увагу в своїх дотепних «терпких думках» Роман Купчинський, журналіст і письменник, співець січового стрілецтва.

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Коли б!

Коли б ми навчилися ще жити для України так, як уміємо для неї вмирати – тоді будемо мати державу.

Перешкоди

На жаль, дуже часто перешкодою в успіху серед нашої суспільності є дві речі: фаховість і характер.

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Провідники і маса

Провідники мусять виставати на голову понад масу. В нас або провідники замалі, або маса зависока.

Чого бракує?

Українцям бракує характеру, не в сенсі чесноти, а в сенсі сили.

Дві відваги

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Є на світі дві відваги: військова і громадянська.

Ми маємо військову, а громадянської ні за сотика.

Плюс і мінус

Не знаю, чи є ще такий народ на світі, який мав би стільки героїв і є стільки зрадників, як їх мають українці.

Три види шкідників

У нас є три види шкідників: перші – люди без почуття честі, другі – без почуття обов’язку, треті – без почуття дійсності. Перших бояться, других толерують, третіх дуже часто слухають.

Блазні

Поважні блазні мають у нас велику пошану.

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Думання

Думати розумом, а не серцем – перша засада народу, що хоче бути самостійним.

Сини Ноя

Багато українців не знають або забувають, що Ной мав ще Сима і Яфета.

Практично, але непедагогічно

Коли будеш ціле життя хрунем, а останній рік – патріотом, поховають тебе, як князя, коли навпаки – поховають тебе, як пса.