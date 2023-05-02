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Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Старлінк

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Старлінк
Бійці за техніку вдячні, адже дрони на передовій – це витратний матеріал, який допомагає берегти життя
фото: Метінвест

У Метінвесті кажуть: скоро бійцям передадуть ще більше необхідної техніки та захисту

Українські військовослужбовці, які обороняють нашу землю між Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію допомоги – два 2 коптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, 3 зарядні станції EcoFlow та 1 Старлінк для забезпечення безперебойного зв’язку. Варість техніки – близько 400 тисяч гривень, передала її бійцям компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

Бійці за техніку вдячні, адже дрони на передовій – це витратний матеріал, який допомагає берегти життя, водночас завдаючи ворогу потужних ударів. 

«Дроні необхідні, бо зараз іде технологічна війна. І якщо у хлопців є «очі» 24 на 7, то це рятує наші життя і дуже допомагає нищити ворога. Ми все відправимо на передові позиції, і хлопці почнуть працювати. Ми постійно отримуємо допомогу від Сталевого фронту і дуже за це вдячні», – каже начальник штабу технічної групи Азов Ігор Меденко. 

У Метінвесті кажуть: скоро бійцям передадуть ще більше необхідної техніки та захисту. 

«Сьогодні ми приїхали до окремої штурмової бригади азовців, ми системно з ними працюємо. Сюди ми передавали укриття (модульні укриття зі сталі – ред.), і сюди будемо передавати нові розробки – укриття техніки, які наразі в Запоріжжі проходять тестування. І надалі будемо продовжувати співпрацю. Сьогодні передали дрони, старлінки, екофлоу. Сподіваюся, хлопцям вони стануть у нагоді і наближатимуть нашу перемогу», – каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко. 

Нещодавно бійці на найгарячіших напрямках також отримали від «Сталевого фронту» 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 прицілів нічного бачення. Також їм привезли протигази, адже останнім часом російська армія обстрілює позиції наших військових хімічною зброєю. 

Нагадаємо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена надають допомогу захисникам Українм. Лише група Метінвест передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.

Теги: армія війна бізнес укриття автомобіль фронт допомога ЗСУ

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