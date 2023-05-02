Бійці на найгарячішому напрямку отримали від «Сталевого фронту» дрони, акумулятори та Старлінк

Бійці за техніку вдячні, адже дрони на передовій – це витратний матеріал, який допомагає берегти життя

У Метінвесті кажуть: скоро бійцям передадуть ще більше необхідної техніки та захисту

Українські військовослужбовці, які обороняють нашу землю між Бахмутом та Авдіївкою, отримали чергову партію допомоги – два 2 коптери DJI Mavic 3 Fly More Combo, 3 зарядні станції EcoFlow та 1 Старлінк для забезпечення безперебойного зв’язку. Варість техніки – близько 400 тисяч гривень, передала її бійцям компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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Бійці за техніку вдячні, адже дрони на передовій – це витратний матеріал, який допомагає берегти життя, водночас завдаючи ворогу потужних ударів.

«Дроні необхідні, бо зараз іде технологічна війна. І якщо у хлопців є «очі» 24 на 7, то це рятує наші життя і дуже допомагає нищити ворога. Ми все відправимо на передові позиції, і хлопці почнуть працювати. Ми постійно отримуємо допомогу від Сталевого фронту і дуже за це вдячні», – каже начальник штабу технічної групи Азов Ігор Меденко.

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У Метінвесті кажуть: скоро бійцям передадуть ще більше необхідної техніки та захисту.

«Сьогодні ми приїхали до окремої штурмової бригади азовців, ми системно з ними працюємо. Сюди ми передавали укриття (модульні укриття зі сталі – ред.), і сюди будемо передавати нові розробки – укриття техніки, які наразі в Запоріжжі проходять тестування. І надалі будемо продовжувати співпрацю. Сьогодні передали дрони, старлінки, екофлоу. Сподіваюся, хлопцям вони стануть у нагоді і наближатимуть нашу перемогу», – каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нещодавно бійці на найгарячіших напрямках також отримали від «Сталевого фронту» 6 потужних дронів, 1 комплекс Starlink, 2 акумулятори екофлоу, 3 радіостанції та 5 прицілів нічного бачення. Також їм привезли протигази, адже останнім часом російська армія обстрілює позиції наших військових хімічною зброєю.

Нагадаємо, «Сталевий фронт Ріната Ахметова» – це ініціатива, в рамках якої підприємства бізнесмена надають допомогу захисникам Українм. Лише група Метінвест передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, бійці отримали понад 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.