Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження

Респонденти зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни

Для того, щоб покращити самопочуття, українці почали частіше читати книжки

У перші місяці війни українці в більшості читали тільки короткі новини в інтернеті та соціальних мережах та зовсім не читали художньої літератури. Про це йдеться в дослідження Українського інституту майбутнього.

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Переважна більшість (79%) тих респондентів, які зовсім не читали книги у перші місяці повномасштабного вторгнення, зазначали, що переключилися на перегляд коротких новин в інтернеті та соціальних мережах. Ще по 24% респондентів відмічали, що читали аналітичні статті, або статті за різними темами у інтернет-джерелах, частіше за інших дані відповіді обирали кияни, а також респонденти зі Сходу та Півдня.

Майже половина (49%) респондентів зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни, та покращити свій психологічний стан. Ще 42% респондентів зазначили, що читання книжок вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах, тому необхідно розвивати цю навичку. 24% учасників опитування відмічали, що читання української літератури – форма спротиву, а 21% респондентів запевнили, що читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури.

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27% опитаних зазначали, що їм під час війни не до книжок та довгих текстів. Дану відповідь рідше за інших обирали респонденти старшої вікової категорії, при цьому вони частіше за інших зазначали, що читання є спосіб зберегти себе та вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах.

Під час повномасштабної війни кількість прочитаних книжок знизилася, так 42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали/прослухали (бодай фрагментарно) до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги. При цьому в період 2021 року та за початок 2022 року не прочитали жодної книги 14% респондентів, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – від 5 до 10 книг, 12% – від 10 до 20 книг, 15% – більше 20 книг, лише 14% – не прочитали жодної книги, бодай фрагментарно.

Жінки, респонденти старшої вікової категорії та кияни в середньому прочитали більшу кількість книг як до повномасштабного вторгнення, так і після його початку.

Дослідження було проведено компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього для оцінення змін щодо практик читання під час повномасштабної війни з 13 до 18 квітня 2023 року.

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В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Нагадаємо, що нещодавно соціологи з'ясували, книги яких авторів українці читають найчастіше.