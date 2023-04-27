Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Респонденти зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни
фото з відкритих джерел

Для того, щоб покращити самопочуття, українці почали частіше читати книжки

У перші місяці війни українці в більшості читали тільки короткі новини в інтернеті та соціальних мережах та зовсім не читали художньої літератури. Про це йдеться в дослідження Українського інституту майбутнього. 

Переважна більшість (79%) тих респондентів, які зовсім не читали книги у перші місяці повномасштабного вторгнення, зазначали, що переключилися на перегляд коротких новин в інтернеті та соціальних мережах. Ще по 24% респондентів відмічали, що читали аналітичні статті, або статті за різними темами у інтернет-джерелах, частіше за інших дані відповіді обирали кияни, а також респонденти зі Сходу та Півдня.

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження фото 1

Майже половина (49%) респондентів зазначали, що читання – це спосіб зберегти себе, особливо під час війни, та покращити свій психологічний стан. Ще 42% респондентів зазначили, що читання книжок вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах, тому необхідно розвивати цю навичку. 24% учасників опитування відмічали, що читання української літератури – форма спротиву, а 21% респондентів запевнили, що читання і купівля книжок є формою економічної підтримки української культури.

27% опитаних зазначали, що їм під час війни не до книжок та довгих текстів. Дану відповідь рідше за інших обирали респонденти старшої вікової категорії, при цьому вони частіше за інших зазначали, що читання є спосіб зберегти себе та вчить ухвалювати кращі рішення, навіть у тяжких обставинах. 

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження фото 2

Під час повномасштабної війни кількість прочитаних книжок знизилася, так 42% респондентів зазначили, що після 24 лютого 2022 року прочитали/прослухали (бодай фрагментарно) до 5 книг, 16% – від 5 до 10 книг, 10% – від 10 до 20 книг, 9% – більше 20 книг, 23% – не прочитали жодної книги. При цьому в період 2021 року та за початок 2022 року не прочитали жодної книги 14% респондентів, 37% – прочитали до 5 книг, 22% – від 5 до 10 книг, 12% – від 10 до 20 книг, 15% – більше 20 книг, лише 14% – не прочитали жодної книги, бодай фрагментарно.

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження фото 3

Жінки, респонденти старшої вікової категорії та кияни в середньому прочитали більшу кількість книг як до повномасштабного вторгнення, так і після його початку.

Дослідження було проведено компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього для оцінення змін щодо практик читання під час повномасштабної війни з 13 до 18 квітня 2023 року. 

В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1200 респондентів.

Нагадаємо, що нещодавно соціологи з'ясували, книги яких авторів українці читають найчастіше.

Теги: книги війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Акторка Наталія Бабенко, яка вже більше року без роботи: Таксуючи, залізла в мінус
Акторка Наталія Бабенко, яка вже більше року без роботи: Таксуючи, залізла в мінус
3 квiтня, 20:15
Від початку повномасштабної війни союзники допомагають Україні з озброєнням
Офіс президента анонсував збільшення поставок зброї Україні
30 березня, 07:44
Повітряні сили Білорусі тренуватимуться разом із військами ППО
В Україні буде багато тривог впродовж трьох днів: що відбувається в Білорусі
4 квiтня, 13:50
Білборд на кордоні з Білоруссю
Українці встановили екран на кордоні й показують білорусам промовисті кадри (відео)
6 квiтня, 10:26
Окупанти влаштовують провокації в Мелітополі
Окупанти з собаками рищуть у багатоповерхівці в Мелітополі: що шукають
8 квiтня, 08:45
Вибух пошкодив паркан і кабель сигналізації летовища
Росіяни заявляють про атаку безпілотника із бомбою на аеропорт Бєлгорода
11 квiтня, 10:52
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, артист добровільно вступив до лав Збройних Сил України
У бою загинув артист балету Одеської опери Ростислав Янчишен
21 квiтня, 10:22
Представники Кремля намагаються отримати персональні гарантії безпеки
Російська еліта почала шукати контакти з Україною – розвідка
22 квiтня, 12:45
Під час подорожі «Укрзалізницею» пасажири можуть скористатися різними безкоштовними послугами
Безкоштовні послуги «Укрзалізниці», про які ви могли не знати
22 квiтня, 08:14

Суспільство

Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення: дослідження
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Хвилина мовчання: згадаймо лучника та відеографа Андрія Бурчака
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
Дощ, місцями з грозами: прогноз погоди в Україні на 27 квітня
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Чому Онуфрій вже не зможе оголосити автокефалію
13K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
11K
Журналісти порівняли ціни на продукти у Міноборони та розвідки: разючі відмінності
9530
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
8978
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ
8245
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту