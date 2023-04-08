«Бавовна» у Криму: окупанти заявили про збиття української ракети

У небі над Феодосією задимлення

Уламки збитої ракети нібито впали в одному із населених пунктів Криму

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Феодосією збито ракету, запущену з боку України. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Уламки збитої української ракети впали в одному із населених пунктів Криму. Жертв та руйнувань немає, повідомив Аксьонов.

Як відомо, сьогодні в окупованій Феодосії прогриміло кілька вибухів.

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Кримчани припускають, що був збитий безпілотник.

Окупаційна влада Криму повідомляє, що, за попередніми даними, у Феодосії спрацювала система ППО.

Нібито над Феодосією збито ракету. Окупанти також називають тип ракети, який могла запустити Україна. Це нібито ракета комплексу «Грім 2». Дальність польоту ракети може становити до 500 км.

Зазначимо, що останнім часом у Криму почастішала «бавовна».

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Увечері 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.

20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.

До слова, 4 квітня на півночі тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи: безпілотники атакували ферму, де жили окупанти.

Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму.