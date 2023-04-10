Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо альпініста Олександра Заколодного

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо альпініста Олександра Заколодного
Олександр Заколодний у складі територіальної оборони захищав Харків, після чого приєднався до спецпідрозділу «Кракен» і вирушив на передову
фото з відкритих джерел

У захисника залишилося четверо дітей

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Заколодного.

Він піднявся на десятки вершин у різних частинах світу. Планував сходження на Еверест і був певен, що йому це вдасться. Проте всі плани обірвала повномасштабна війна. У перші ж дні вторгнення Олександр Заколодний взяв зброю до рук і боронив рідну Харківщину, після чого ніс службу на Донеччині. 

Старший солдат Олександр Заколодний (позивний Скеля), загинув 21 січня 2023 року під час боїв за Соледар на Донеччині. Чоловіку було 35 років.

Хвилина мовчання: згадаймо альпініста Олександра Заколодного фото 1
колаж: Меморіал

Олександр народився та проживав у Харкові. Там закінчив школу. Отримав вищу освіту в Харківській державній академії фізичної культури. Захоплювався туризмом, ходив у гори. Був віцепрезидентом Української федерації альпінізму та скелелазіння. Працював тренером у харківському скелелазному центрі «Вертикаль».

У 2010 році Заколодний був учасником української експедиції на восьмитисячник Макалу в Непалі, де команда з 13 альпіністів відкрила новий варіант маршруту через складну південно-західну стіну. Тоді чоловік відмовився від сходження і повернувся назад на висоті 7700 метрів, щоб допомогти спуститися до базового табору товаришу по команді, якому стало зле на висоті.

4 фото
На весь екран
Олександр Заколодний понад усе любив гори і професійно займався альпінізмом
фото: Alexandr Zakolodniy / facebook

А у 2013 році Заколодний входив до складу міжнародної команди, яка здійснила спробу сходження на 8125-метрову гору Нанга-Парбат у Пакистані. Під час експедиції терористи-таліби проникли в базовий табір і розстріляли одинадцять альпіністів, серед яких й трьох українців. Заколодний врятувався від нападу лише тому, що в цей час був на горі.

На початку повномасштабного вторгнення вивіз родину до Львова, а сам повернувся до рідного міста та допомагав людям евакуюватися. У складі територіальної оборони захищав Харків, після чого приєднався до спеціального підрозділу «Кракен» і вирушив на передову.

«Спочатку він питав росіян, за що вони воюють. Спершу були такі, що через гроші. А потім сюди їхали воювати ув’язнені та наркомани. Саша говорив, що вони не люди, а стадо, яке йде на забій. І якщо такі хлопці, як він, не воюватимуть, то в Харкові скрізь буде Буча та Маріуполь», – розповіла дружина загиблого Ольга Заколодна.

«Сашко був сильною, наполегливою, витривалою людиною. Завжди намагався бути першим. Його сутність була: скоріше, жвавіше, хутчіше. Він намагався бути найкращим завжди», – додала подруга родини Ірина Полтавець.

Герой нагороджений пам’ятними та заохочувальними відзнаками, а також орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Чоловіка поховали на Алеї Слави у Харкові.

У захисника залишилася дружина та четверо дітей. Дружина спортсмена Ольга – теж альпіністка, свого часу була чемпіонкою світу зі скелелазіння. Родина виховувала двох дітей жінки від першого шлюбу й двох – спільних. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх, хто воював, усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Валентину Пушич
Теги: пам'ять війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму прогриміли вибухи: піднімається дим (відео)
У Криму прогриміли вибухи: піднімається дим (відео)
29 березня, 18:41
Цивілізований світ бачить всі злочини РФ
Брехня стала страшною зброєю в руках росіян
27 березня, 18:50
Російський мільярдер Фархад Ахмедов
«Програли «Кварталу 95»: російські олігархи панічно відхрещуються від путінського режиму (відео)
26 березня, 00:27
На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото)
На Хмельниччині ексміліціонер організував проросійську ботоферму (фото)
22 березня, 16:45
Ексгумація тіл у Бучі
Скільки вбитих окупантами українців на Київщині досі не ідентифіковано: дані Нацполіції
15 березня, 16:09
З чим пов’язані сьогоднішні повітряні тривоги: роз’яснення Повітряних сил
З чим пов’язані сьогоднішні повітряні тривоги: роз’яснення Повітряних сил
14 березня, 20:20
Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора
Закликав до змін держкордону. На Львівщині викрито ворожого інтернет-агітатора
13 березня, 17:16
Інсталяція в Берліні
Берлін: ставлення до України
11 березня, 11:26
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти
8 березня, 11:40

Суспільство

Київський виш скасував лекцію Арестовича: що трапилося
Київський виш скасував лекцію Арестовича: що трапилося
Хвилина мовчання: згадаймо альпініста Олександра Заколодного
Хвилина мовчання: згадаймо альпініста Олександра Заколодного
Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)
Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Суддя з Харкова, у якої через війну забрали справу Штепи, звільнилася
Суддя з Харкова, у якої через війну забрали справу Штепи, звільнилася

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
31K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
20K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
17K
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
17K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
14K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці

Новини

Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
8 квiтня, 00:48

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту