Ракетна небезпека з моря: скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні

У Чорному морі один ворожий ракетоносій

Станом на ранок 8 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім ворожих кораблів. Про це повідомляє ВМС Збройних сил України.

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Серед ворожих кораблів у Чорному морі - один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

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У Середземному морі російські загарбники тримають до семи ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

Як повідомлялося, на військових аеродромах на території Росії у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокації.