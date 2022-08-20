Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня

Альона Боженко
glavcom.ua
Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня
Прогноз погоди на 20 серпня
фото із відкритих джерел

У столиці синоптики прогнозують опади

У суботу, 20 серпня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На сході, півночі, в центрі і на півдні протягом дня очікуються дощі з грозами. А от на заході і в Одеській області буде хмарно з проясненнями.

На заході вночі буде +14+16, вдень очікується від 25 до 27 градусів тепла, а на Закарпатті буде до +32+34 (уночі +17+19). На півночі нічна температура складе +16+18 градусів, денна - від 24 до 27 градусів з позначкою "плюс".

У центрі та на сході вночі буде від +16 до +20, денні температури сягатимуть +25+29 градусів. На півдні уночі буде +18+20, а у денний час доби очікується +28+30.

У Києві обіцяють +25+27. Крім того, у столиці – опади.

Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна. 

Читайте також: 20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Теги: негода дощ Україна прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одесити жартують, що це відкрились нові фонтани
Злива в Одесі: вулиці пішли під воду, плавають автівки (відео)
16 серпня, 14:04
Багато машин перетворились на човники
Негода в Одесі: наслідки вражають (відео)
16 серпня, 17:56
Париж накрила сильна злива, яка паралізувала роботу міста
Збився графік поїздів та не працювало метро: Париж накрила сильна злива
17 серпня, 06:27

Суспільство

Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня
Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня
Тарологи та прогноз війни. У скандалі з українським виданням поставлено крапку
Тарологи та прогноз війни. У скандалі з українським виданням поставлено крапку
20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
20 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Військовий облік жінок. Міноборони виступило із новими пропозиціями
Військовий облік жінок. Міноборони виступило із новими пропозиціями
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
«Мені 38 і я удова». Історія українки, яка втратила чоловіка, розчулила соцмережі
«Мені 38 і я удова». Історія українки, яка втратила чоловіка, розчулила соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Хто в хаті господар? Банкова потрапила у курйоз через фото Єрмака і Зеленського
116K
Олександр Бринжала вступив у бій проти 12 ворожих винищувачів
100K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
96K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
76K
«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців
74K
Як захиститися від опромінення в разі аварії на Запорізькій АЕС. Пояснює радіобілог

Новини

Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25
На Донеччині ЗСУ знищили ворожу гаубицю та окупантів
Вчора, 16:12

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту