Більшість областей України накриють грози: якою буде погода 20 серпня

У столиці синоптики прогнозують опади

У суботу, 20 серпня, у більшості областей України синоптики прогнозують дощі з грозами. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На сході, півночі, в центрі і на півдні протягом дня очікуються дощі з грозами. А от на заході і в Одеській області буде хмарно з проясненнями.

На заході вночі буде +14+16, вдень очікується від 25 до 27 градусів тепла, а на Закарпатті буде до +32+34 (уночі +17+19). На півночі нічна температура складе +16+18 градусів, денна - від 24 до 27 градусів з позначкою "плюс".

У центрі та на сході вночі буде від +16 до +20, денні температури сягатимуть +25+29 градусів. На півдні уночі буде +18+20, а у денний час доби очікується +28+30.

У Києві обіцяють +25+27. Крім того, у столиці – опади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українців чекає найважча зима в історії, проте вона не буде надто холодною. Ймовірність сильних морозів в Україні мізерна.