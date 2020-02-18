  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «Корабель-привид» сів на мілину біля берегів Ірландії (відео)

    • Розсилка
    <p>Судно MV Alta сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк</p> - «Корабель-привид» сів на мілину біля берегів Ірландії (відео)

    Судно MV Alta сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк

    Судно дрейфувало більше року, обійшовши Америку, Африку та Європу

    Біля узбережжя ірландського графства Корк сіло на мілину 77-метрове вантажне судно MV Alta, яке дрейфувало Атлантикою більше року.

    Про це повідомили в береговій охороні Ірландії.

    Екіпаж з 10 осіб залишив судно 30 вересня 2018 року під час рятувальної операції в Атлантичному океані, проведеної береговою охороною США. Судно подало сигнал лиха на півдорозі з Греції до Гаїті.

    «Корабель-привид» дрейфував більше року, обійшовши Америку, Африку та Європу, і прибився до берегів Ірландії під час шторму Денніс.

    Судно MV Alta сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк цієї неділі, 16 лютого.

    Раніше повідомлялося, що «корабель-привид» з мерцями прибився до берегів Японії.

    Ірландія корабель Гаїті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ