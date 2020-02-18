«Корабель-привид» сів на мілину біля берегів Ірландії (відео)



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Судно MV Alta сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк

Судно дрейфувало більше року, обійшовши Америку, Африку та Європу

Біля узбережжя ірландського графства Корк сіло на мілину 77-метрове вантажне судно MV Alta, яке дрейфувало Атлантикою більше року.

Про це повідомили в береговій охороні Ірландії.

Екіпаж з 10 осіб залишив судно 30 вересня 2018 року під час рятувальної операції в Атлантичному океані, проведеної береговою охороною США. Судно подало сигнал лиха на півдорозі з Греції до Гаїті.

«Корабель-привид» дрейфував більше року, обійшовши Америку, Африку та Європу, і прибився до берегів Ірландії під час шторму Денніс.

Судно MV Alta сіло на мілину біля Баллікоттона, рибальського села в графстві Корк цієї неділі, 16 лютого.

Раніше повідомлялося, що «корабель-привид» з мерцями прибився до берегів Японії.