  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Третій український моряк загaдково зник із іноземного судна

    • Розсилка
    <span>Член екіпажу судна Victoria Олександр Горяєв зник 8 лютого, проте його родичі дізналися про інцидент тільки 13 лютого</span> - Третій український моряк загaдково зник із іноземного судна
    Член екіпажу судна Victoria Олександр Горяєв зник 8 лютого, проте його родичі дізналися про інцидент тільки 13 лютого

    Від початку року зникли троє українських моряків у різних куточках світу

    Український моряк 8 лютого зник з борта судна Victoriya (прапор Белізу) у Перській затоці; Посольству України в Ірані доручено вжити заходів для належного розслідування цього факту.

    Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

    Він поінформував, що 8 лютого орієнтовно о 23 год. капітан судна Victoriya (прапор Белізу), яке перебувало в акваторії Оманського моря, встановив відсутність на борту одного члена екіпажу – громадянина України.

    Пошукові заходи на борту судна не дали результатів, тому близько 5 год. 9 лютого берегова охорона порту Бандер-Аббас (Іран) відправила у зону перебування судна гелікоптер. За інформацією берегової охорони Ірану, пошукові заходи виявилися безрезультатними.

    Погорельцев повідомив, що наразі судно перебуває у порту Бандер Імам Хомейні (Іран), де служба безпеки порту проводить попереднє розслідування інциденту, а найближчим часом розслідуванням займуться правоохоронні органи Ірану.

    «Посольство України в Ірані встановило контакт з родичами зниклого моряка, береговою охороною порту Бандер-Аббас, капітаном та власником судна. Департамент консульської служби МЗС доручив причетним закордонним дипломатичним установам України вжити заходів щодо належного проведення розслідування за фактом зникнення українського громадянина», - заявив Погорельцев.

    Він додав, що справа перебуває на контролі посольства України в Ірані та Департаменту консульської служби МЗС.

    Раніше про зникнення українського моряка Олександра Горяєва, 1987 року народження, повідомила у Facebook благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

    Вони також розповіли, що це вже третій схожий випадок за 16 днів.  

    Джерело: Укрінформ

    МЗС Іран корабель посольство розслідування українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ