Коронавірус: в Японії померли два пасажири лайнера Diamond Princess



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Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років

В Японії померли дві людини з круїзного лайнера Diamond Princess, хворих на коронавирусну інфекцію. Про це повідомляє телеканал NHK з посиланням на урядові джерела.

За даними телеканалу, вони перебували в лікарні. Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років, друга - жінка. Це перші випадки смертей серед пасажирів і членів екіпажу лайнера.

Напередодні пасажири лайнера Diamond Princess зійшли на берег після двотижневого карантину.

Раніше повідомлялося, що понад 300 пасажирів карантинного лайнера Diamond Princess вилетіли до США. До польоту допустили лише здорових громадян.

Натомість Україна вирішила не буде евакуювати українців із круїзного лайнера Diamond Princess.

Нагадаємо, двоє громадян України, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, захворіли на китайський коронавірус 2019 nCoV. Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу.

При цьому один громадянин України буде виписаний за умови хороших аналізів.