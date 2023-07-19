Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та HopeUA передали Донеччині медобладнання, придбане за кошти з аукціону «З Україною в серці»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та HopeUA передали Донеччині медобладнання, придбане за кошти з аукціону «З Україною в серці»
Перша партія закупленого обладнання вже доставлена на Донеччину
фото з відкритих джерел

Благодійний аукціон став першим заходом із цілої хвилі таких аукціонів, які пройдуть в різних країнах світу

2 червня в Лімасолі пройшов благодійний аукціон «З Україною в серці», організований Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» спільно з HopeUA, за підтримки Lifeberry event agency. На аукціоні, участь в якому взяли більш ніж 250 гостей з різних куточків світу, було зібрано понад 100 тисяч євро на придбання медичного обладнання для українських лікарень. Гості охоче купували патріотичні лоти, зокрема, прапори України та поштові марки з автографами Валерія Залужного, Кирила Буданова, боксерські рукавички братів Кличків та Олександра Усика, ювелірні прикраси та одяг українських дизайнерів. Усі кошти, виручені на благодійному заході, спрямовані на придбання життєво необхідного медичного обладнання для прифронтових шпиталів, зокрема – гастроскопів, УЗД-апаратів та підігрівачів інфузійних розчинів.

Перша партія закупленого обладнання вже доставлена на Донеччину. В рамках гуманітарної місії команди Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» та HopeUA доставили сучасний гастроскоп та УЗД-апарат у медичні заклади Донецької області, де рятують як поранених захисників України, так і мирних громадян, які стали жертвами ракетних атак. Також у прифронтові лікарні передані багатофункціональні ліжка, операційні набори та медичні розхідні матеріали.

«Вдячність лікарів, які отримали обладнання, безмежна, адже кожен такий апарат – це не лише своєчасна діагностика та лікування пацієнтів, це сотні врятованих життів. Ми зробили неймовірне, і велика заслуга у цьому – фондів «Надія» та Hope UA, Артура Самоткала, Катерини Липської, компанії Медирент та усіх, хто допомагає нашим лікарям тримати медичний фронт. Окремо хочу відзначити нашу молодь – Іллю Дубіля, Аріну Пашеньку, Максима Стригуна, Івана Дубіля, Яну Дубенко, Євгена Дубіля, Анну Казанцеву, Владислава Ландара та Єлизавету Конєву. Саме молодіжне крило «Надії» ініціює наші наймасштабніші благодійні проекти і вкладає усі сили у їх успішну реалізацію», – заявив амбасадор Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія», відомий український композитор Євген Хмара.

Благодійний аукціон «З Україною в серці» став першим заходом із цілої хвилі таких аукціонів, які пройдуть в різних країнах світу. Організатори переконані, що завдяки українцям, що живуть за кордоном, та іноземцям, яким небайдужа доля України, медичні заклади у прифронтових регіонах України зможуть оновити своє обладнання і, відповідно, врятують ще більше життів поранених захисників України та цивільних, що страждають від війни.

«Разом з партнерами ми працюємо цілодобово, щоб закривати потреби шпиталів, і вже готуємо наступні аукціони, паралельно із цим закуповуючи та передаючи обладнання, придбане завдяки нашим попереднім аукціонам. Ми дуже чутливо розуміємо важливість моменту саме зараз, коли йде контрнаступ і, фактично, відбувається переломний момент у цій війні. Тому маємо демонструвати таку ж незламність і завзятість, які і наші безстрашні воїни, аби дати нашим лікарям та польовим медикам все те, чого вони потребують. Я дякую кожному та кожній, хто долучається до збору коштів, хто бере участь в аукціонах, хто допомагає передавати обладнання в місця призначення – це ваш внесок у нашу перемогу!» – підкреслив Євген Хмара.

Партнерами проведення аукціону «З Україною в серці» стали: Revival foundation, Eltech Trust, Klitschko Foundation, Українська асоціація футболу, Ювелірна мережа «Золота країна, Медирент, Дойч-Фарм, Благодійний фонд Дениса Парамонова, Familia Landar, група компаній PERIMETER, Благодійний фонд «Мистецька ініціатива», Благодійний фонд From Heart UA, Київська обласна рада, Icon Beauty Salon, Mari Step, Lifeberry event agency, ARX А fairfax company, AR.Kiourtzides LLC, Yana Travel, Budu Coffee, EXCEL Services Corporation, QTravel, Юлія Ветрова, Вікторія Величко, Журнал «Стиль жизни», Medical Beauty Salon.

Підтримати збір на медобладнання може кожен!

Дізнатися більше про фонд.

Теги: аукціон Євген Хмара благодійність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Упродовж торгів стартова ціна зросла у майже 4,3 рази
На Рівненщині відбувся рекордний аукціон із приватизації держмайна
5 липня, 16:16
Джекпот у 200 тисяч доларів
Забобони матері допомогли виграти американцю 200 тисяч доларів
5 липня, 11:24
Лист уругвайця, який затонув під час краху «Титаніка», проданий за $12 тис.
Лист пасажира «Титаніка» проданий на аукціоні за тисячі доларів (фото)
1 липня, 08:03

Суспільство

Майже рік прикутий до ліжка воїн уперше заговорив: зворушлива історія батька та сина
Майже рік прикутий до ліжка воїн уперше заговорив: зворушлива історія батька та сина
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та HopeUA передали Донеччині медобладнання, придбане за кошти з аукціону «З Україною в серці»
Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» та HopeUA передали Донеччині медобладнання, придбане за кошти з аукціону «З Україною в серці»
Із Porsche Cayenne – в окопи. Хвилина мовчання: згадаймо бізнесмена Юрія Гапоненка
Із Porsche Cayenne – в окопи. Хвилина мовчання: згадаймо бізнесмена Юрія Гапоненка
Притула оголосив про новий мегазбір для української розвідки
Притула оголосив про новий мегазбір для української розвідки
Журналісти встановили причетних до депортації українських дітей до РФ
Журналісти встановили причетних до депортації українських дітей до РФ
Спека до 30 градусів та подекуди дощі: прогноз погоди на 19 липня
Спека до 30 градусів та подекуди дощі: прогноз погоди на 19 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
43K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
37K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
33K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
32K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту