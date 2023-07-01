Лист пасажира «Титаніка» проданий на аукціоні за тисячі доларів (фото)

Лист уругвайця, який затонув під час краху «Титаніка», проданий за $12 тис.

Чоловік написав його своєму братові і відправив із Ірландії, де «Титанік» зробив свою останню зупинку

Лист 72-річного пасажира «Титаніка» продали на аукціоні в Уругваї за $12 тис. Про це повідомило агентство EFE.



Як зазначається, лист датований 11 квітня 1912 року. Уругваєць Рамон Артагаветія Гомес написав його своєму братові і відправив із Ірландії, де «Титанік» зробив останню зупинку перед переходом через Атлантичний океан.

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У листі Артагавейтія Гомес сказав своєму братові, що хоче досягти Північної Америки і що його «спокусив» розмір «45 000-тонного пароплава».

«Коли ми вчора під’їжджали на пароплаві, було прохолодно, як Ріо-де-ла-Плата, і коли я підняв очі, я ніби опинився біля підніжжя п’ятиповерхового будинку. При вході було приблизно 50 офіціантів. Один забирає мої сумки, і на ліфті (їх три) ми піднімаємося на мій поверх на палубі B. На палубі D їдальня, а внизу інші», – мовиться у листі.

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Він також розповідає, що вони їхали до Квінстауна (Ірландія), щоб листуватися та що він хотів побачити Північну Америку. Крім того, пасажир описує різні подробиці про корабель. За його словами, деякі кімнати були зроблені зі скульптурного дерева, їжа була дуже хорошою, а в його спальні була електрична плита.

«Коридори пофарбовані в білий колір, а деякі кімнати, як ця, зроблені з різьбленого дерева, я думаю, дуба, з зеленими оксамитовими диванами та кріслами. Усе нове і багате», – розповів він.

Лист уругвайця Рамона Артагаветії Гомеса, який затонув під час краху «Титаніка» скриншот із сайту zorrilla.com.uy

Нагадаємо, що під час занурення до уламків «Титаніка», що затонув у квітні 1912 року, загинули пасажири туристичного підводного човна «Титан». Батискаф зник безвісти приблизно через 1 год 45 хв після занурення в неділю, 18 червня. За оцінками берегової охорони США, запас кисню мав закінчитися 22 червня. Увечері в зоні пошуку знайшли уламки підводного апарату – невдовзі стало зрозуміло, що п'ять найбагатших бізнесменів і знаменитих дослідників уже немає в живих.

Пізніше, 28 червня, берегова охорона США виявила та дістала з дна Атлантичного океану уламки батискафа «Титан» та ймовірні останки загиблих.

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Як відомо, одним із загиблих унаслідок краху батискафа «Титан» є 19-річний юнак Сулеман Давуд та його батько. Мати хлопця розповіла, як її син опинився на човні.