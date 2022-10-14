Блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову

«Своїм прикладом я показав, що не слід соромитися, переходьте на українську»

Популярний ведучий та блогер-мільйонник Олексій Дурнєв, контент якого на YouTube був російськомовним, після 24 лютого перейшов на українську. У інтерв’ю «Главкому» він розповів, як відбувалася така трансформація.

«Коли усе життя говориш російською, яка є рідною, ти просто банально краще нею володієш. У нас шоу «Дурнєв дивиться сторіс» імпровізаційні. У кадрі мені легше імпровізувати російською. З цього і вибір мови був. Але перейшов на українську, коли почалася повномасштабна війна. Якось стало гидко від усього російського. Навіть неможливо стало слухати музику російською, дивитись щось російською. Потім я зрозумів, що для сотень тисяч людей став прикладом. Адже я російськомовний хлопець із Маріуполя, який перейшов на українську. На своєму прикладі я показав, що це можливо і не потрібно соромитися. Зізнаюся, це було досить складно для мене, до того ж українська у мене поки не досконала», – пояснив блогер.

Олексій Дурнєв також розказав, що останні два місяці займаюся мовою із викладачкою Юлією Зарембою.

«Сама вона родом із Росії, але ще у дитинстві переїхала до України, на Київщину. Вона – один з найвідоміших викладачів української мови, працює з медійними людьми: ведучими, співаками, політиками, депутатами. Користуючись нагодою, хочу порекомендувати людям взяти хоча б десять уроків української мови особисто для себе. Навіть якщо ви думаєте, що нормально говорите українською, це вам точно допоможе її покращити. Бо у людей повно проблем з вимовою, наголосами, доцільністю використання тих чи інших слів, русизмами», – розповів ведучий.

Крім того, блогер поділився, що аудиторія сприйняла його перехід на українську максимально позитивно.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах.