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Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови

Надія Клочко
glavcom.ua
Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови
Цифрові сервіси «Нової пошти» повністю перейшли на українську мову
фото з відкритих джерел

Російська мова у цифрових сервісах «Нової пошти» більше недоступна

Компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах. Про це повідомив офіційний акаунт поштового оператора у Twitter у відповідь на запитання користувачів соцмережі.

«Російська мова у цифрових сервісах «Нової пошти» більше недоступна. Компанія повністю перейшла на державну українську мову, обравши її як єдину можливу для спілкування у вільній та незалежній Україні. Це прояв нашої підтримки та віри в суверенність нашої країни», – зазначається у повідомленні.

Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови фото 1

Наразі цифрові сервіси «Нової пошти» – мобільний застосунок – повністю перейшли на українську мову та не мають російської версії.

Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови фото 2

Нагадаємо, Monobank Олег Гороховський раніше повідомив, що компанія видалить із наступної версії застосунку російську мову. Гороховський заявив, що російська мова тепер «асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує». 

Теги: Нова пошта українська мова

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