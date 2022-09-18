Ще одна велика українська компанія зреклася російської мови

Російська мова у цифрових сервісах «Нової пошти» більше недоступна

Компанія «Нова пошта» услід за «Монобанком» прибрала російську мову в своїх цифрових сервісах. Про це повідомив офіційний акаунт поштового оператора у Twitter у відповідь на запитання користувачів соцмережі.

«Російська мова у цифрових сервісах «Нової пошти» більше недоступна. Компанія повністю перейшла на державну українську мову, обравши її як єдину можливу для спілкування у вільній та незалежній Україні. Це прояв нашої підтримки та віри в суверенність нашої країни», – зазначається у повідомленні.

Наразі цифрові сервіси «Нової пошти» – мобільний застосунок – повністю перейшли на українську мову та не мають російської версії.

Нагадаємо, Monobank Олег Гороховський раніше повідомив, що компанія видалить із наступної версії застосунку російську мову. Гороховський заявив, що російська мова тепер «асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує».