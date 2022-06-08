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    Суспільство

    Громада Чернігівщини посвятила прем'єра Британії в козаки

    Борис Джонсон став Борисом Чуприною - Громада Чернігівщини посвятила прем'єра Британії в козаки
    Борис Джонсон став Борисом Чуприною
    фото: Андрій Якобчук

    Прем'єр Британії активно допомагає Україні у боротьбі з російськими окупантами

    Громада Катерининської церкви у Чернігові посвятила Бориса Джонсона в козаки. Про це пише Андрій Якобчук у Facebook.

    Так, прем’єр-міністр Великої Британії став козаком Борисом Чуприною. Відповідну грамоту відправлять у Лондон.

    Борис Джонсон в образі козака Мамая

    Борис Джонсон в образі козака Мамая

    На пам’ять про цю подію київські майстри Дар’я Добрякова та Юрій Кутилов намалювали Бориса в образі «козака Мамая».

    Прем'єр Британії активно допомагає Україні у боротьбі з російськими окупантами та симпатизує українцям.

    Раніше Борис Джонсон виступив перед Верховною радою, пообіцявши й надалі підтримували Україну у війні проти Росії.

    Джонсон припустив, що Путін захоче реальних переговорів з Україною, коли зможе вести їх з позиції сили.

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    Теги: росія окупанти війна громада Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Громада Чернігівщини посвятила прем'єра Британії в козаки