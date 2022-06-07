Джонсон відреагував на результати голосування щодо відставки

«Тепер британський уряд зможе дискутувати винятково про речі, які турбують народ, а не про внутрішні чвари політиків»

Британські консерватори висловили довіру до прем’єра

Під час таємного голосування 6 червня більшість депутатів підтримали британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона й 211 голосами висловили йому вотум довіри. Лідер уряду Великої Британії відреагував на результати голосування. Про це інформує BBC.

Джонсон зауважив, що він задоволений таким рішенням депутатів. За його словами, тепер британський уряд зможе дискутувати винятково про речі, які турбують народ Великої Британії, а не про внутрішні чвари політиків.

Борис Джонсон подякував своїм колегам за підтримку. Він наголосив, що все, що потрібно британському уряду наразі, то це об'єднатися. І саме зараз хороший момент для того, щоб «залишити позаду» суперечки всередині Консервативної партії, які останні місяці виникали з приводу його керівництва.

«Це означає, що як уряд ми можемо рухатися далі і зосередитися на промовах, які, на мою думку, справді важливі для людей. Я вдячний колегам та тій підтримці, яку вони мені надали. Що нам потрібно зробити зараз, то це об'єднатися як уряд та партія», – сказав Джонсон.

На запитання, що він думає про те, що 148 депутатів-консерваторів проголосували проти нього, Борис Джонсон відповів, що вважає це «дуже добрим результатом». Він нагадав, що коли вперше балотувався на посаду лідера партії Торі, то не отримав такої великої підтримки, як 6 червня.

Нагадаємо, у Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

Як відомо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.