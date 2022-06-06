Стало відомо, чи залишиться Джонсон на посаді прем’єра Британії

Друг України лишається на своєму посту

У Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування: очільник уряду отримав підтримку партії і залишається на своїй посаді. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, всього проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

Голоси розподілилися так:

211 – підтримали Джонсона.

148 – висловили недовіру.

За результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

Джонсону було необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів.

Прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх «до перемоги».

Нагадаємо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

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