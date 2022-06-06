  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Стало відомо, чи залишиться Джонсон на посаді прем’єра Британії
рус
    У світі

    Стало відомо, чи залишиться Джонсон на посаді прем’єра Британії

    Консерватори висловили довіру очільникові уряду - Стало відомо, чи залишиться Джонсон на посаді прем’єра Британії
    Консерватори висловили довіру очільникові уряду
    фото з відкритих джерел

    Друг України лишається на своєму посту

    У Великій Британії увечері 6 червня відбулося голосування щодо відставки діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

    Палата громад парламенту Британії оголосила результати таємного голосування: очільник уряду отримав підтримку партії і залишається на своїй посаді. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

    Консерваторам не вистачило голосів, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тож глава британського уряду отримав імунітет на рік.

    Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, всього проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

    Голоси розподілилися так:

    • 211 – підтримали Джонсона.
    • 148 – висловили недовіру.

    За результатами голосування, нинішньому главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

    Джонсону було необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів.

    Прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх «до перемоги».

    Нагадаємо, приводом для недовіри Джонсону стали порушення карантинного режиму.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, чи залишиться Джонсон на посаді прем’єра Британії