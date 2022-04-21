Джонсон: Вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом

Джонсон припустив, що Путін захоче реальних переговорів з Україною, коли зможе вести їх з позиції сили

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає будь-які спроби зупинити війну шляхом переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, швидше за все, безглузді. Про це він сказав журналістам у середу на шляху до Індії, повідомляє BBC.

За його словами, вести переговори з Путіним - це все одно що торгуватися з «крокодилом, який вже вчепився вам у ногу».

Джонсон припустив, що Путін захоче реальних переговорів з Україною, коли і якщо досягне можливості вести їх з позиції сили, але й тоді він може знову спробувати взяти Київ.

Щодо намірів президента України Володимира Зеленського, то, на думку Джонсона, він хоче вигнати російські війська зі сходу України, але можливо погодиться на переговори про Крим.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна із Володимиром Зеленським. Речник Путіна запевнив, що хазяїн Кремля ніколи не відмовлявся від прямих переговорів із українським колегою.

До слова, Кремль говорив про переговори між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським ще 24 лютого, у перший день повномасштабної російсько-української війни. Але тоді умови Росії були зовсім інші.

Як зазначив Зеленський, воєнні злочини, скоєні російською армією в Маріуполі та селищах Буча й Бородянка на Київщині, ще більше звузили можливість проведення мирних перемовин із Росією.